Mit viel Glück und Strauss Mann: Panther gewinnen in Köln

Dass der Spielverlauf nicht immer in direktem Zusammenhang mit dem Ergebnis stehen muss, bewiesen die Augsburger Panther am Sonntagnachmittag in Köln. Sie gewannen dort ein Spiel, das die Gastgeber phasenweise fast nach Belieben dominiert hatten. Auf der Anzeigentafel stand am Ende aber ein 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)-Sieg der Gäste. Die hatten die Grundlage für das Erfolgserlebnis - nach zuletzt zwölf Auswärtsniederlagen in Folge - im ersten Drittel gelegt, das in dieser Saison zu den größeren Baustellen der Panther zählt. Kaum ein Spiel, in dem sie nicht einem Rückstand hinterherlaufen. In Köln war es anders. Als die Sirene in der riesigen Kölner Halle den ersten Abschnitt beendete, lagen die Gäste aus Augsburg mit 2:0 in Führung. Zweimal hatte die Kombination aus Vorlage des schnellen Chris Collins und Torschuss des mitgelaufenen Florian Elias perfekt funktioniert. In der fünften und elften Minute schoss der gebürtige Augsburger seine Mannschaft damit in Front.

Die Haie stürmten, die Panther verteidigten

Das Zwischenergebnis spiegelte nicht zwingend den Spielverlauf wider. Köln hatte deutlich mehr vom Spiel, tat sich aber schwer, den konsequent arbeitenden Defensivverbund des AEV zu überwinden. Die Panther wiederum lauerten auf schnelle Konter und nutzten zwei davon eiskalt aus. Am Mikrofon von Magentasport sagte Collins nach dem ersten Drittel folgerichtig. „Das war der Start, den wir uns erhofft hatten. Wir müssen jetzt genauso weiter spielen, Köln ist ein sehr gutes Team.“

AEV kassiert im zweiten Drittel den ersten Gegentreffer

Das allerdings gelang nur bedingt. Augsburg wurde nach der Pause immer weiter in die eigene Zone gedrängt und fand kaum noch Luft für eigene Offensivaktionen. Dann lag der Puck im Augsburger Tor, doch zum Glück für die Panther hatten die Schiedsrichter vorher abgepfiffen, weil sie die Scheibe schon in den Fängen von AEV-Goalie Strauss Mann gewähnt hatten. Kurz darauf behielt der starke Mann dann ganz regelkonform die Oberhand gegen Frederik Storm, der allein auf ihn zugelaufen war. Die Haie erarbeiteten sich Chance um Chance, und gerade, als sich unter den 18.500 Eishockey-Fans in der Halle das Gefühl breit machte, das Augsburger Tor könnte an diesem Nachmittag vernagelt sein, trafen die Gastgeber dann doch zum 1:2 (37.). Am Ende einer schönen Kombination stand Alexandre Grenier einsam vor Mann und ließ ihm keine Chance. Dabei blieb es bis zur zweiten Pause. Das Torschussverhältnis von 23:7 umschrieb das Spielgeschehen bis dahin sehr treffend.

Panther gewinnen mit viel Glück und Opferbereitschaft

In diesem Stil ging es auch im letzten Drittel weiter. Köln betrieb Chancenwucher. Die Pantherabwehr wackelte teilweise bedenklich, doch mit großer Opferbereitschaft und Mann hielt sie Stand. Auch die erste Unterzahlsituation in der fairen Partie verstrich ohne Gegentreffer, gleiches galt für die zweite. Und dann bekamen die Panther auch noch einen ordentlichen Nachschlag aus einem Suppentopf voller Glück, als der Puck erneut über der Linie war, die Schiedsrichter aber ebenfalls schon abgepfiffen hatten. Diese wacklige Entscheidung blieb selbst nach Überprüfung per Video bestehen. Als Köln dann seinen Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, traf Thomas J. Trevelyan zum 3:1 (59.). Die Haie steckten zwar nicht auf und kamen durch Adam Almquist noch einmal auf 2:3 heran (60.). Dabei blieb es aber.

Augsburger Panther Mann - Zajac, Reul; McCourt, Schemitsch; Köhler, Renner; van der Linde - Trevelyan, Bast, Busdeker; Louis, Zengerle, Baptiste; F. Elias, Collins, Hakulinen; Tosto, Volek, Oblinger

Tore 0:1 F. Elias (5.), 0:2 F. Elias (11.), 1:2 Grenier (37.), 1:3 Trevelyan (59.), 2:3 Almquist (60.).