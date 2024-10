Liga legt Panther McCourt auf Eis

Früh in der Saison zahlt sich die etwas andere Kaderplanung von Sportdirektor Larry Mitchell aus. Mit zehn Ausländern haben die Panther einen Importspieler zu viel an Bord, weil nur neun Profis mit Ausländerlizenz eingesetzt werden dürfen. Am vergangenen Wochenende war Chris Collins verletzt und setzte aus. Nun muss Trainer Ted Dent seine Abwehrreihen neu sortieren. Der Grund: Die Deutsche Eishockey Liga sperrte Riley McCourt wegen eines überharten Fouls an Tim Wohlgemuth. Beim 7:6 n. V. am Sonntag gegen Köln versetzte McCourt in der 42. Minute seinem Gegenspieler an der Bande einen Crosscheck von hinten. Noch auf dem Eis verhängten die Schiedsrichter nach dem Videostudium der Szene fünf Strafminuten plus eine Spieldauerstrafe gegen den Kanadier. Automatisch wurde der DEL-Disziplinarausschuss aktiv und verhängte eine Sperre von zwei Spielen nebst einer Geldstrafe.

