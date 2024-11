Neue Folge „Crosscheck“: Die Panther-Krise und Trainer Dent – was Fans und Experten sagen

Sieben Pleiten am Stück, die Panther stecken in der Krise. Das ist das Thema der nächsten Folge von „Crosscheck“. Alex Kunz, Moderator von Hitradio RT1, und Sportredakteur Milan Sako von der Augsburger Allgemeinen diskutieren die brenzlige Situation. Auch einige AEV-Fans kommen zu Wort. Innerhalb weniger Wochen stürzten die Panther von Platz fünf auf Rang 13. Im dritten Jahr in Folge droht Augsburg der Abstieg. Unsere beiden Eishockey-Experten diskutieren darüber, wie es zu der Talfahrt kommen konnte, über die Schwachstellen in der Mannschaft, die Wege aus dem Tief und ob Trainer Ted Dent eine Zukunft in Augsburg hat.

