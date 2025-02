Neue Folge "Crosscheck": Luca Tosto spricht über das Saisonfinale

Nur noch vier Spiele bis zum Ende der DEL-Saison und das Saisonfinale könnte nicht spannender sein. Zum Leidwesen der Augsburger Panther entscheidet sich wohl erst ganz zum Schluss, ob sie die Klasse halten können. Das ist das zentrale Thema in der nächsten Folge von „Crosscheck“. Alex Kunz, Moderator von Hitradio RT1 und Tom Scharnagl von a.tv diskutieren zusammen mit Panther-Stürmer Luca Tosto über die nächsten Aufgaben.

Tosto, der in seiner zweiten Saison beim AEV spielt, erzählt von der Achterbahnfahrt, die die Mannschaft in dieser Saison durchlebt hat. Nach einem wichtigen Sieg in Bremerhaven und den Herausforderungen gegen Top-Teams wie Berlin und München wird deutlich, wie wichtig mentale Stärke und Teamgeist in dieser entscheidenden Phase sind.

Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung der kommenden Spiele gegen Nürnberg, Köln, Düsseldorf und Iserlohn – immerhin auch zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Tosto teilt seine Erfahrungen und Strategien, um mit dem Druck umzugehen und das Selbstvertrauen der Mannschaft zu stärken. Außerdem werfen die drei einen Blick auf die Special Teams und die Notwendigkeit, die kleinen Fehler abzustellen, die oft über Sieg oder Niederlage entscheiden.

