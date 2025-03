Neuer Panther-Torwart kommt aus Österreich

Am Tag nach dem offiziell verkündeten Karriereende von Markus Keller präsentierten die Augsburger Panther gleich schon dessen Nachfolger, der gleichzeitig der erste Neuzugang ist. Von den Vienna Capitals aus der multinationalen ICEHL wechselt Torwart Peyton Jones nach Augsburg in die Deutsche Eishockeyliga (DEL). Interessant dürfte ihn neben seinen sportlichen Qualifikationen auch dessen Staatsangehörigkeit gemacht haben. Der gebürtige US-Amerikaner ist seit dem vergangenen Jahr auch im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.

Neuer AEV-Torwart spielte schon der AHL

Jones hatte die vergangene Saison für Indy Fuel in der nordamerikanischen East Coast Hockey League begonnen, ehe sich Wien die Dienste des 29-jährigen Torwarts im November sicherte. Für die Österreicher hütete der Linksfänger 14-mal das Gehäuse in der ICEHL. Erstmalig in Europa war Jones bereits in der Spielzeit 2022/23 aktiv, als er 33 Spiele für die Belfast Giants und Nottingham Panthers in der britischen EIHL bestritt. Dazu hat Jones neun Spiele in der American Hockey League (AHL) sowie 93 Einsätze in der East Coast Hockey League in seiner Vita stehen.

Lob vom Panther-Sportdirektor Larry Mitchell

AEV-Sportdirektor Larry Mitchell lobte den neuen Torwart als großen und athletischen Goalie mit Europaerfahrung, der sich in der DEL beweisen wolle. „Unser Torwarttrainer Dennis Endras und ich trauen Peyton diesen Schritt nach unseren persönlichen Eindrücken und Gesprächen mit ihm absolut zu.“

Icon Galerie 17 Bilder Mit Keller hört eine Klub-Legende der Augsburger Panther auf. 2009/10 debütierte er in der DEL noch für die Eisbären Berlin, mit dem AEV erreichte Keller unter anderem 2019 das DEL-Halbfinale. Nach 228 Spielen ist nun Schluss.

Gerüchte um die neue Nummer 1 des AEV

Klar dürfte aber auch sein, dass Jones erst einmal die Rolle des Ersatzmanns bekleiden wird. Wer die Nummer 1 im AEV-Tor sein wird, ist noch nicht geklärt. Strauss Mann flog ohne ein konkretes Vertragsangebot seitens der Panther in die USA zurück. Seine Rückkehr ist dennoch längst nicht ausgeschlossen, immerhin hatte der US-Amerikaner im Saisonendspurt entscheidenden Anteil am Klassenerhalt. Als Gerücht kursiert momentan aber auch der Name Tobias Ancicka. Der 24-Jährige steht derzeit in Köln unter Vertrag (gilt auch für die kommende Saison), kam dort aber nach einer langwierigen Handverletzung nicht mehr über die Rolle des Ersatzmanns hinaus. Zudem soll Köln für die kommende Saison Felix Brückmann aus Mannheim verpflichtet haben. Nicht ausgeschlossen, dass Ancicka zu einem Klub wechseln will, der ihm die Rolle der Nummer 1 anbietet und viel Spielzeit ermöglicht.