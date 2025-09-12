Panther gehen zum Auftakt leer aus

Zum Auftakt der neuen DEL-Saison gehen die Panther leer aus. In einem engen Match unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Bill Peters in Nürnberg mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Lediglich Riley Damiani traf für den AEV zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Franken waren einen Tick besser und hatten mehr Glück. „Fünf gegen fünf haben wir ein gutes Spiel gemacht. Auch Chancen gab es genug, aber da fehlte uns die Kaltschnäuzigkeit“, meinte Panther-Verteidiger Moritz Wirth im Interview auf Magentasport.

Strafe und Gegentor gleich zum Start: Das Spiel beginnt schlecht für die Panther

Die Partie begann denkbar schlecht für die Gäste aus Schwaben. Nach nur zwölf Sekunden kassierte Cody Kunyk eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Hakens. Kaum waren die Panther komplett, kassierten sie das erste Gegentor. Nürnbergs Charlie Gerard traf zum 1:0 in der 3. Minute. In der Folge stellten die Augsburger das aktivere Team und starteten immer wieder Angriffe. Nach einem Schuss von AEV-Verteidiger Wirth landete der Puck am Pfosten. Die Abwehr der Franken vor Schlussmann Evan Fitzpatrick stand jedoch meist stabil. Das erste Powerplay ab der sechsten Minute nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Nürnbergs Samuel Dove-McFalls konnten die Gäste nicht nutzen.

Die AEV-Fans machen Stimmung in Nürnberg

Das Mitteldrittel begann optimal für die Gäste. Die zweite Nürnberg-Strafzeit nutzte Riley Damiani nach einer Klasse-Vorlage von Donald Busdeker zum 1:1-Ausgleich. Anschließend machten die zahlreich mitgereisten AEV-Fans in der Nürnberger Arena ordentlich Stimmung auf den Rängen. Für den Dämpfer sorgte Nürnberg. Thomas Heigl traf aus spitzem Winkel zum 2:1 (24.). Garteig ärgerte sich offensichtlich, dass er aus spitzem Winkel mit einem Kunstschuss bezwungen wurde. Die Panther zeigten sich jedoch unbeeindruckt und machten weiter Druck. Köln-Neuzugang Tim Wohlgemuth spitzelte die Scheibe bei einer Großchance direkt in die Fanghand von Nürnberg-Torwart Fitzpatrick. Busdeker traf kurz vor der zweiten Pause wieder nur den Pfosten.

Im letzten Drittel wurde Grenier bei einem Solo nicht regelgerecht gestört. Die Schiedsrichter sahen jedoch keine Foul. Im Gegenangriff erhöhte Cole Maier im Powerplay auf 3:1. Es war die Vorentscheidung. Danach durften die Augsburger ihr Powerplay wieder üben. Doch noch scheint AEV-Cheftrainer Peters nicht die richtigen Formationen gefunden zu haben. Peters ging hohes Risiko und nahm frühzeitig den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der AEV konnte keinen großen Druck mehr aufbauen und Fitzpatrick blieb fehlerlos. Am Sonntag um 16.30 Uhr kommt Mannheim zum Heimauftakt ins Curt-Frenzel-Stadion.

Augsburger Panther Garteig – Button, Schemitsch; Mayhew, Bowey; Wirth, Renner; van der Linde – Blank, Kunyk, Busdeker; Louis, Damiani, Grenier; M. Elias, Wohlgemuth, F. Elias; Tosto, Henriquez, Hanke

Tore 1:0 (3.) Gerard, 1:1 (21.) Damiani, 2:1 (24.) Heigl, 3:1 (53.) Maier

Zuschauer 7014