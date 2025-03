Panther-Gerücht: Verteidiger aus Schweden kommt doch nicht nach Augsburg

Ein Artikel der schwedischen Zeitung Expressen hat am Donnerstag für Aufsehen in Augsburger Eishockey-Kreisen gesorgt. Als neuen Abwehrspieler vermeldete das Blatt den US-Amerikaner Michael Joyaux. Der 28-Jährige solle vom schwedischen Klub Oskarshamn IF zu den Panthern wechseln. Sogar das Gehalt nannte Expressen. Dieses werde sich verdreifachen und bei den Panthern „über 100.000 Euro“ netto betragen. Letzteres könnte sogar stimmen, allerdings wird Joyaux dieses Geld nicht in Augsburg verdienen. Nach Informationen unserer Redaktion hat Joyaux längst in Frankfurt unterschrieben.

Für die Lions könnte der Offensivverteidiger in der DEL tatsächlich eine Verstärkung darstellen. In der abgelaufenen Saison stellte er mit 20 Treffern einen Torrekord für Verteidiger in der Liga auf. Seine Statistik weist zudem 18 Vorlagen und lediglich 16 Strafminuten in 52 Spielen auf. Die Liga Allsvenskan ist die zweithöchste Spielklasse im schwedischen Eishockey hinter der Svenksa Hockeyligan.