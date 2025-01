Panther-Kapitän vor 800. DEL-Spiel: „Hätte lieber ein paar Punkte mehr“

Ganz sicher ist sich Denis Reul nicht mehr, wie sein erstes Spiel in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) endete. Den Gegner hat er noch parat: Nürnberg. Der 35-Jährige lehnt sich auf seinen Schläger, überlegt kurz und tippt dann auf eine Niederlage. Zumindest in diesem Punkt trügt ihn seine Erinnerung. Im Datenarchiv auf der Homepage der Adler Mannheim findet sich zum Saisonstart am 3. September 2009 ein 4:1-Sieg gegen die Franken. „Was ich aber noch genau weiß, ist, dass ich in dem Spiel nur einen Wechsel hatte. Das war früher normal für junge Spieler, die nach oben kamen“, erzählt der Verteidiger. Der Premiere folgte eine außergewöhnliche Karriere, an diesem Freitag steht Reul zum 800. Mal in der DEL auf dem Eis. Nach 15 Jahren Mannheim inklusive zweier Meisterschaften trägt er seit dieser Saison das Trikot der Augsburger Panther und wurde dort auch gleich zum Kapitän bestimmt.

