Panther-Trainer Larry Mitchell: „Mannschaft hat ihren Stolz gezeigt“

Wer wissen wollte, wie wichtig dieser Sieg gegen Nürnberg für die Panther-Mannschaft und das gesamte Umfeld war, musste am Freitagabend nur in die Gesichter aller Beteiligten während der Ehrenrunde schauen. Keiner, der nicht mindestens ein breites Grinsen durch die Gegend trug. Euphorisch feierten die Fans die Profis, die das sichtlich genossen, hatten sie doch zuletzt sechs Niederlagen in Folge kassiert. In Rekordzeit zum Publikumsliebling hat sich trotzdem Nick Baptiste geschossen. Als Reaktion auf die schweren Verletzungen von Riley Damiani und Cody Kunyk hatte ihn Larry Mitchell (Panther-Sportdirektor und Trainer in Personalunion) erst Mitte Dezember nach Augsburg geholt. In den sechs Partien seitdem traf er bereits fünfmal. Auch zum 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen Nürnberg steuerte er zwei Tore und einen verwandelten Penalty bei. Kaum überraschend also, dass Mitchell „sehr, sehr glücklich“ ist, den 29-Jährigen in seiner Mannschaft zu wissen, wie er am Freitag sagte.

