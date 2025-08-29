Panther treffen spät, verlieren allerdings nach Penaltyschießen

Gerade in der Vorbereitung ist Belastungssteuerung wichtig. Soll sich keiner zu sehr verausgaben. Also durfte Alexandre Grenier am Freitagabend mal pausieren, als seine Augsburger Panther beim EHC Biel antraten. Es war das fünfte von acht Testspielen für die Augsburger, ehe die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) startet. Mit einem 2:3 (0:0, 1:0, 1:2) nach Penaltyschießen kamen die Panther aus der Schweiz zurück. Am Sonntag bestreiten die Augsburger um 14 Uhr ihr erstes Testspiel vor heimischem Publikum gegen Graz.

Im ersten Drittel war am Freitagabend wenig geboten. Es wirkte ein wenig nach Sommereishockey, was beide Teams ablieferten. Es gab kaum Chancen, da die Konzentration vornehmlich der Defensive galt. So erlebte auch Panther-Torwart Peyton Jones recht entspannte erste 20 Minuten.

Mit der ersten Möglichkeit der Partie gingen die Gäste aus Deutschland zu Beginn des zweiten Abschnitts gleich in Führung. Nach einer starken Kombination über Anthony Louis und D.J. Busdeker kam der Puck zu Thomas Schemitsch, der aus spitzem Winkel traf (21.). Die Panther lagen vorne und mussten in der Folge wieder vornehmlich defensiv arbeiten.

Etliche Strafzeiten im zweiten Drittel

Vor allem, weil sie sich mehrere Strafzeiten leisteten, was zu sechs Minuten Unterzahl führte. Doch auch die überstand der AEV ohne Gegentreffer. Das Abwehrverhalten war ein Lichtblick an diesem Abend.

Zu Beginn des letzten Abschnitts waren die Panther sogleich in Überzahl, wussten mit diesem Vorteil aber ebenso wenig anzufangen wie die Gastgeber im zweiten Drittel. Am nächsten kam noch Kyle Mayhew mit einem Schuss von der blauen Linie einem weiteren Treffer. Jubeln aber durfte der Augsburger Verteidiger nicht.

In der Folge leisteten sich beide Teams weiterhin Strafzeiten, die Gäste allerdings noch deutlich mehr. So kassierten sie in der 48. Minute in Unterzahl zunächst den Ausgleich durch Kneubühler, Sallinen legte in der 49. Minute das 2:1 nach. Die Gastgeber hatten die Partie in Überzahl gedreht. 22 Sekunden vor Schluss allerdings fälschte Max Renner einen Schuss ab, was den Gästen den Ausgleich bescherte.

In der Verlängerung fiel kein Treffer mehr. Im Penaltyschießen traf für Augsburg lediglich Moritz Wirth, während bei den Gastgebern Hofer und Laaksonen erfolgreich waren.