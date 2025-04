Stürmer Riley Damiani bleibt ein Panther

Die Panther bauen weiter an ihrem Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockeyliga: Riley Damiani wird auch in der nächsten Spielzeit in Augsburg auflaufen. Der Kanadier kam in seiner Debütsaison in Europa bedingt durch eine Schulterverletzung und eine Sperre lediglich auf 15 Einsätze in der deutschen Eliteliga. Drei Partien musste er wegen einer Sperre aussetzen. Wegen eines Stockstichs im Auswärtsspiel Ende November 2024 in Frankfurt kassierte der Angreifer zunächst eine Spieldauerstrafe. Der DEL-Disziplinarausschuss verhängte anschließend eine Sperre von drei Partien sowie eine Geldstrafe.

Der 25-jährige Nordamerikaner deutete sein Potenzial jedoch an, wie die Statistik verrät. Neun Scorerpunkte mit drei Treffern sowie sechs Vorlagen und seine temporeiche und energiegeladene Spielweise machten Damiani zu einem Leistungsträger der Panther. Seine Quote gewonnener Zweikämpfe war die beste aller Spieler im Team, schreibt der Klub in einer Pressemitteilung. Nachdem klar ist, dass der Rechtsschütze zu Beginn der neuen Spielzeit wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird, haben sich die Verantwortlichen für eine Vertragsverlängerung mit Damiani entschieden.

Stürmer der Augsburger Panther: „Damiani geht dem Gegner unter die Haut“

Sportdirektor Larry Mitchell sagt über den Kanadier: „Riley Damianis Spielweise passt bestens zu dem, wofür die Augsburger Panther stehen möchten. Er ist ein guter Skater, der dem Gegner mit seiner kämpferischen Spielweise unter die Haut geht. In seinen Einsätzen hat er gezeigt, wieso wir ihn vergangenen Sommer unbedingt zu uns holen wollten.“

Selbst als seine Saison beendet war, stellte sich Damiani in den Dienst der Mannschaft und war für seine Kollegen da. Bei den beiden letzten Saisonspielen gegen die Düsseldorfer EG (5:1) und die Iserlohn Roosters (3:2) gab der Stürmer dem Team einen emotionalen Schub, als er in einem außergewöhnlichen Outfit die Starting Six in der Kabine verlas. Trainer Mitchell hatte den Stürmer gefragt, ob er der Mannschaft ein besonderes Momentum geben könnte. Damiani sagte zu, aber nur, wenn er es auf seine Weise machen könnte. „Ich wusste nicht, was da kommt“, erzählte Mitchell später. In der Geschäftsstelle besorgte sich Damiani das Kostüm von Klub-Maskottchen Datschi. Der Angreifer stülpte sich den Kopf und Fell-Schuhe über und war in der Körpermitte nur mit einem Tiefschutz bekleidet. Nach dem Sieg im Sauerland feierte er als Datschi mit den Mannschaftskollegen in der Eishalle am Seilersee den geglückten Klassenerhalt.

Bleibt auch Spielmacher Louis beim AEV?

Mit der Vertragsverlängerung von Damiani steigen wohl auch die Chancen, dass sein Kumpel Anthony Louis in Augsburg bleibt. Sportdirektor Mitchell möchte an dem Duo offensichtlich festhalten. Der Kanadier, der aus der Schweiz gekommen war, konnte in seinem ersten DEL-Jahr mit lediglich sechs Toren allerdings nicht vollständig überzeugen. Der 30-jährige US-Amerikaner glänzte als Scheibenverteiler im Überzahlspiel und als Vorbereiter mit 23 Vorlagen. Nach den Vertragsverlängerungen von Damiani, Cody Kunyk und Donald Busdeker sind im Sturm noch drei Ausländerpositionen offen.