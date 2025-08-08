1000 Fans kommen zum ersten Training des neuen AEV-Teams

Ein ganz kleines bisschen fühlte es sich für die AEV-Fans nach einer Heimspielatmosphäre an: Am Freitagabend stand für die Augsburger Panther das erste Trainingsspiel an. Vor etwa 1000 Fans präsentierte sich die mit 15 Neuzugängen neu formierte Mannschaft der Augsburger Panther erstmals den Fans. Ein reguläres Training soll es nicht sein, hatte der neue Coach Bill Peters im Vorfeld gesagt: „Die Fans sind hier, also bieten wir ihnen etwas. Wir machen ein Trainingsspiel.“

Sehr zur Freude der Fans, die statt taktischer Schulung oder Torschusstraining ein Spielchen innerhalb der Panther-Mannschaft zu sehen bekamen. Die Augen vieler dürften dabei auf die prominenten Neuzugänge wie Torjäger Alexandre Grenier von den Kölner Haien oder Torwart Michael Garteig vom ERC Ingolstadt ruhen. Letzterer hatte bereits im Vorfeld die Devise ausgegeben, dass die Augsburger Panther in dieser Saison weiter oben angreifen sollen, statt im Abstiegskampf beißen zu müssen. Die Top Sechs sollen das Ziel sein. Ein Ansatz, der von Trainer Bill Peters unterstützt wird. Das Vertrauen in seine Mannschaft ist groß: „Wir wollen aggressiv sein und den Puck haben. Wir haben die Grundlagen dafür.“

Die Fans der Augsburger Panther sind vorsichtig optimistisch

Die Panther-Fans sind hingegen vorsichtig optimistisch. Einer von ihnen ist Markus Völk, der aus Inchenhofen (Kreis Aichach-Friedberg) gekommen ist. Er sagt: „Als Fan hofft man immer auf das Beste. Und wenn man sich die Namen anschaut, die gekommen sind, ist natürlich auch was drin. Ich wäre mit Platz zehn aber schon mehr als zufrieden.“

Das sieht Christian Richter ähnlich. Der Nordendorfer (Kreis Augsburg), der mit seinen Kindern Julian und Max im Familienblock Platz genommen hat, erhofft sich vor allem mehr Einsatz vom neuen Team: „Die Fans in Augsburg sind treu. Aber ich finde, ein gewisser Druck ist jetzt da. Nach drei eher bescheidenen Jahren muss auch mal wieder was zurück kommen. Ich will einfach sehen, dass sich die Spieler für Augsburg den Hintern aufreißen.“

Das ist das Vorbereitungsprogramm der Augsburger Panther

Zu sehen bekamen die AEV-Anhänger an Freitagnachmittag noch einen Blick auf den neu designten Fanshop im Curt-Frenzel-Stadion. Zudem stand nach dem Training eine Autogrammstunde mit dem Kader und dem Trainerteam an. Das erste Testspiel werden die neuen Panther am Freitag, 15. August, beim Staubinger Gäubodencup gegen die Tigers absolvieren. Eine Woche später steht der Bodenseecup an, wo am Freitag, 22. August, die SC Rapperswill-Jona Lakers der erste Gegner sind. Nach einem Gastspiel beim EHC Biel am Freitag, 29. August, steht am Sonntag, 31. August, um 14 Uhr gegen Graz das erste Test-Heimspiel an. Danach geht es zuhause gegen die Linzer Blackwings (Freitag, 5. September) und am Sonntag, 7. September zu den Schwenninger Wild Wings, bevor am Freitag, 12. September, bei den Nürnberg Ice Tigers die DEL-Saison startet.

