Schiedsrichter sorgen für Panther-Jubel und Haie-Frust

Das zurückliegende Wochenende hat aus Sicht der Augsburger Panther Seltenheitswert. Erst zweimal in dieser Saison hatte die Mannschaft beide Spiele gewonnen, das letzte Mal Mitte November des vergangenen Jahres. Dann haperte es vor allem auswärts mit der Punkteausbeute. Nun ließen die Panther dem 4:3-Heimsieg nach Penaltyschießen vom Freitag gegen Nürnberg einen 3:2-Sieg am Sonntag in Köln folgen. Im Blickpunkt stand dabei aber (vor allem auf Seite der Haie) die Leistung der Schiedsrichter Christopher Schadewaldt und Benjamin Hoppe. Die hatten gleich zweimal (zu) früh abgepfiffen, weil sie den Puck schon in den Fängen von AEV-Torwart Strauss Mann wähnten, das Spielgerät aber noch frei lag. Beide Male bugsierten die Kölner die Scheibe nach dem Pfiff über die Linie, beide Male verweigerten die Schiedsrichter den Treffern die Anerkennung.

Haie-Trainer mahnt Entschuldigung an

Schnell quollen die Kommentarspalten in den sozialen Medien mit Kritik an den Unparteiischen über. Vor allem auf den Kanälen der Haie, aber auch auf denen der Panther. Die einen sahen ihre Mannschaft krass benachteiligt, die anderen wunderten sich über das unverhoffte Glück, das ihrer Mannschaft ganz offensichtlich zuteilgeworden war. Das Boulevardblatt Express schrieb, den Haien seien „zwei Tore geklaut“ worden. Kölns Trainer Kari Jalonen fand ebenfalls deutliche Worte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und mahnte eine Entschuldigung der Verantwortlichen für „diese großen Fehler“ an. Er verwies darauf, dass es zuletzt in Ingolstadt eine ähnliche Situation mit Tim Wohlgemuth gegeben habe, in der das Tor dann aber gezählt habe.

Larry Mitchell lobt die Panther-Mannschaft

AEV-Trainer Larry Mitchell äußerte sich auf der Pressekonferenz nicht zu den beiden Szenen im zweiten und dritten Drittel. Er sprach lieber über die Leistung seiner Mannschaft, die sich den Sieg aufopferungsvoll erkämpfte. Immer wieder warfen sich die Panther-Profis in die Schüsse der Kölner. Und das, was trotzdem durchkam (die Statistik wies am Ende 38:14 Torschüsse aus) landete in den Fängen von Strauss Mann. Der brachte es auf 35 Rettungstaten, im Eishockey Saves genannt, und eine Fangquote von starken 94,59 Prozent. Zum Vergleich: Sein Gegenüber Julius Hudacek hatte deutlich weniger zu tun, musste aber ebenfalls zweimal hinter sich greifen (der dritte Panthertreffer fiel, als Hudacek seinen Posten zugunsten eines sechsten Feldspielers geräumt hatte) und brachte es deshalb nur auf eine Fangquote von 84,62 Prozent.

Für Mitchell allerdings war das erste Drittel entscheidend. „Wir hatten uns vorgenommen, nicht in Rückstand zu geraten.“ Nur zwölfmal habe man in den vorherigen 32 Partien eine 1:0-Führung geschafft, referierte er. „Von diesen zwölf Spielen haben wir zehnmal gewonnen. Wir wussten, gegen eine gut strukturierte Mannschaft, die defensiv sehr gut spielt, ist es doppelt wichtig, das 1:0 zu schießen. Das ist uns gelungen.“ Mehr noch: Doppeltorschütze Florian Elias legte gleich noch das 2:0 nach. Für den Spielplan des AEV-Trainers war das ein nahezu perfekter Verlauf - bis dahin. Mitchell. „Wir haben in den letzten zweieinhalb Wochen sehr viel an unserer Defensivarbeit gearbeitet - auf Video und dann im Training. So wie wir im ersten Drittel gespielt haben, ist es genau das, was wir trainiert haben.“ In all seinem berechtigten Ärger erkannte das auch Kölns Trainer Jalonen an. „Wahr ist, dass wir im ersten Drittel nicht bereit waren. Aber die folgenden 40 Minuten haben wir uns zurückgekämpft.“

AEV verliert im zweiten Drittel zu viele Bullys

Das lag vor allem daran, dass sich Köln auf die extrem defensive Augsburger Spielweise eingestellt hatte und mit aller Macht nach vorn drängte. „Im zweiten Drittel haben meine Jungs gesehen, was passiert, wenn man jedes Bully verliert, der Scheibe nachlaufen muss und nur noch verwalten kann. Das haben wir nicht gut gemacht, und Köln hat ein starkes zweites Drittel gespielt.“ Doch bis auf den Anschlusstreffer von Alexandre Grenier blieben diese Bemühungen fruchtlos.

Im letzten Durchgang ging es dann phasenweise drunter und drüber. Köln war weiter drückend überlegen, aber Augsburg wirkte defensiv wieder etwas strukturierter. „Unsere Reaktion hat mir gefallen“, befand Mitchell. „Wir haben besser gespielt und hatten einen sehr guten Torwart. Auch in den beiden Unterzahlsituationen haben wir einen guten Job gemacht.“ Als dann Thomas J. Trevelyan zum zwischenzeitlichen 3:1 ins verwaiste Kölner Tor traf, war die Partie entschieden. Der Rest war nur noch ein später zweiter Gegentreffer durch Josh Currie und dann: Jubel. „Mich freut es für die Jungs. Wir haben zwölf Auswärtsspiele in Folge verloren. Letzte Woche haben wir (3:4 nach Verlängerung in Iserlohn, Anm. d. Red.) den ersten Punkt geholt. Das war der Anfang. Heute bin ich unheimlich glücklich und stolz auf die Jungs, dass wir in der Lage waren, gegen eine starke Mannschaft drei Punkte zu holen“, lobte Mitchell.