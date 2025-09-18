Zwei Spiele, null Punkte – wie stark sind die neuen Panther?

Die erste Spieltagsfolge der DEL-Saison 2025/26 ist da, und für die Augsburger Panther war der Auftakt alles andere als erfreulich. Mit null Punkten aus den ersten beiden Partien gegen Nürnberg und Mannheim stehen die Panther vor einer Herausforderung. In dieser Episode von „Crosscheck“ diskutieren Moderator Alex Kunz und Eishockey-Experte Milan Sako die ersten Eindrücke der neuen Saison und die Rückschläge, die das Team hinnehmen musste.

Die Links zu Spotify, Apple Podcasts und Co. finden Sie am Ende des Artikels.

Die beiden analysieren die Spiele und beleuchten zentrale Knackpunkte, wie unnötige Strafzeiten und die Schwierigkeiten im Powerplay. Auch das Unterzahlspiel sorgt für Kritik. „Im Penaltykilling gibt es noch viel Luft nach oben, das hat mir bislang gar nicht gefallen“, stellt Sako fest. Die Panther konnten sich bislang zu selten auf ihre Defensivarbeit verlassen und kassierten zu viele Gegentore.

Milan Sako: „Augsburg muss sich jeden Punkt hart erarbeiten“

Milan Sako teilt seine Einschätzungen zur Teamchemie und den individuellen Leistungen der Spieler, während die beiden die Statistiken der ersten Spiele unter die Lupe nehmen. Gibt es Hoffnung auf Besserung? Welche Spieler müssen sich steigern, um die Panther aus dem Keller zu holen?

Trainer Bill Peters, so die Einschätzung, dürfte trotz des Fehlstarts keine Schnellschüsse riskieren. Vielmehr müsse die Mannschaft mit Einsatz und Disziplin punkten, denn: „Augsburg muss sich jeden Punkt hart erarbeiten und kann nicht auf das Talent von Teams wie Mannheim oder München bauen“, ordnet Sako ein. Die Experten geben einen Ausblick auf die bevorstehenden Spiele und die Herausforderungen, die auf das Team warten.

„Crosscheck - der AEV-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

