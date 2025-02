Das sagt Panther-Stürmer Mark Zengerle zu seiner Leistungssteigerung

Ob er schon mal was von dem Ketchupflaschen-Effekt gehört hat? Mark Zengerle, geboren vor 35 Jahren in Rochester im US-Bundesstaat New York, schüttelt den Kopf. Als ihm erklärt wird, was damit gemeint ist - zuerst kommt lange nichts, nach einem Schütteln alles auf einmal - muss er lachen. Schließlich beschreibt das in etwa auch seine Situation und Saison: In den vergangenen 15 DEL-Spielen kam der Deutsch-Amerikaner auf insgesamt drei Punkte. Beim 5:3-Sieg gegen Schwenningen am Sonntag brauchte er für diese Quote nur ein Drittel. Zengerle war an allen drei Treffern innerhalb der ersten 20 Minuten direkt beteiligt. Das 3:1 schoss er selbst, bei den anderen beiden Toren gab er die Vorarbeit. Woran es liegt? Zengerle zuckt die Schultern: „Mal läuft es, mal läuft es nicht, das ist einfach so. Aber jetzt ist es wichtiger, dass wir uns Selbstbewusstsein geholt haben, als Team und jeder Spieler für sich.“

