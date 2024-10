Panther-Sportdirektor Larry Mitchell zieht nach einem Viertel der Saison erste Zwischenbilanz

Ein Viertel der Saison in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) ist gespielt. Nach 13 Partien stehen die Panther mit 17 Punkten auf Tabellenplatz elf, punktgleich mit den zehn-platzierten Straubing Tigers. Das Minimalziel der Mannschaft von Trainer Ted Dent ist, möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg (also Platz 14) zu tun zu haben. Denn je früher das der Fall ist, desto früher kann Sportdirektor Larry Mitchell damit beginnen, den Kader für die nächste Saison zu planen. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht Mitchell eine erste Zwischenbilanz in sechs Kategorien.

