Mit der 1:4-Niederlage in Ingolstadt, der fünften in Folge, haben sich die Augsburger Panther in die Länderspielpause verabschiedet. Die sportliche Situation hat sich damit dem trüben November-Wetter angepasst. Aus der anfänglichen Euphorie unter den Anhängern ist schnell wieder die gewohnte Mischung aus Abstiegsangst und Zweckoptimismus geworden.

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis