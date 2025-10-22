Augsburger Panther stellen Sondertrikot zum Jubiläum unserer Zeitung vor

Die Augsburger Panther spielen am Donnerstag im bayerischen Derby gegen den ERC Ingolstadt in einem schwarz-grauen Sondertrikot zum Jubiläum unserer Zeitung, die heuer 80 Jahre alt wird. Den AEV und die Augsburger Allgemeine verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die auch auf dem Trikot sichtbar werden soll. Schließlich war Curt Frenzel, der Gründer der AZ, auch sehr eng mit den Panthern verbunden. Er war „nicht nur begeisterter Anhänger, sondern auch der größte Förderer des Eishockeys in der Fuggerstadt“, heißt es in einer Mitteilung des AEV zur Vorstellung des Sondertrikots. Das wird nun auf dem Trikot gewürdigt.

Sondertrikot der Augsburger Panther ehrt AZ-Gründer Curt Frenzel

1962 hatte Frenzel die Präsidentschaft des HC Augsburg übernommen. In die Jahre seiner Amtszeit fiel auf seinen Wunsch hin nicht nur die Umbenennung zurück zum traditionellen Namen „Augsburger Eislaufverein“ – AEV, sondern auch die Überdachung des Eisstadions am Schleifgraben. „Das Stadion trägt folgerichtig bis heute seinen Namen“, heißt es bei den Panthern. Bis zu seinem Tod 1970 blieb er Präsident.

Die Panther wollen anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Augsburger Allgemeinen deshalb „einen Blick zurück in die bewegende Geschichte werfen“. Das schwarz-graue Sondertrikot zeigt auf der Vorderseite eine Skizze der alten Fassade des Curt-Frenzel-Stadions sowie das Jubiläumslogo unserer Zeitung.

Hier kann man das neue CFS-Sondertrikot der Panther kaufen

„Eishockey in Augsburg ist mehr als Sport – es ist ein Stück Heimatgefühl“, erklärt Andreas Schmutterer, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Mediengruppe Pressedruck, zu der die AZ gehört. „Wenn die Panther aufs Eis gehen, spüren wir dieselbe Faszination, die uns täglich antreibt. Diese Partnerschaft lebt von Nähe und Vertrauen – zu den Menschen, zur Stadt und zu einer gemeinsamen Geschichte, die weit über das Spielfeld hinausreicht.“ Die Augsburger Allgemeine ist bis heute Premiumpartner der Panther.

Das exklusive „Rampenlicht-Trikot“, wie der AEV es nennt, zu Ehren Curt Frenzels kann im Onlineshop der Augsburger Panther bestellt werden – unter www.1878shop.de. Auch im Fanshop des Curt-Frenzel-Stadions wird es ab sofort zu kaufen sein.

Unter dem Instagram-Reel der Panther, in dem das Sondertrikot vorgestellt wird, lobten Fans den neuen Look. „Das ist ja besser als das Original“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: „Wie geil sind die bitte, wow.“ Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Post bereits Hunderte Likes.