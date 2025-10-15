„Hockey 4 Students“: Günstige Eishockey-Tickets für Studentinnen und Studenten

Die Augsburger Panther stehen am Dienstag, 28. Oktober, wieder im Curt-Frenzel-Stadion auf dem Eis. Ihre Gegner in diesem Heimspiel sind die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, die zuletzt den ERC Ingolstadt mit 5:2 schlugen. Für Studentinnen und Studenten gibt es ein besonderes Angebot.

Bei der Aktion „Hockey 4 Students“ erhalten Studentinnen und Studenten vergünstigte Stehplatz-Tickets für nur 10 Euro. Dieses Sonderangebot gilt für alle Studierenden, Auszubildenden, Freiwilligendienstleistenden, Zivil- und Wehrdienstleistenden sowie Schülerinnen und Schüler, heißt es in einer Pressemitteilung des Augsburger Eishockey-Vereins. Ein entsprechender Berechtigungsausweis muss zusammen mit der Karte beim Eintritt ins Stadion vorgezeigt werden.

Mit dem „Hockey 4 Students“-Ticket gibt 30 Prozent auf einen Drink im Peaches

Die „Hockey 4 Students“-Tickets sind direkt im 1878 Shop am Curt-Frenzel-Stadion und online unter www.panthertickets.de erhältlich.

Neben dem Eintritt ins Stadion gibt es nach dem Spiel in der Augsburger Cocktailbar Peaches in der Maximiliansstraße bei Vorlage der „Hockey 4 Students“-Tickets 30 Prozent Rabatt auf einen Drink nach Wahl. Zusätzlich gilt jedes Ticket als Fahrschein im ÖPNV der Stadtwerke Augsburg (swa) am Spieltag ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis zu drei Stunden nach Spielende in den Tarifzonen 10, 20 und 30.