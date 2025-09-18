Trevelyan kehrt überraschend schnell in den Panther-Kader zurück

Thomas Jordan Trevelyan kann nichts und niemand aufhalten. Am 2. September verkündeten die Augsburger Panther, dass der Stürmer nach einem arthroskopischen Eingriff wegen einer Beinverletzung vier Wochen lang ausfallen wird. Am Donnerstag kündigte der Stürmer nach 16-tägiger Pause an: „Ich habe die ganze Woche gut trainiert. Ich fühle mich fit und schmerzfrei. Vor mir aus kann ich spielen. Aber letztendlich entscheidet der Trainer.“ Bill Peters entschied und setzt im Derby am Freitag beim EHC Red Bull München auf den Dauerbrenner. „T. J. wird hundertprozentig spielen. Wir werden zwei starke Stürmer an seine Seite stellen und er wird auflaufen“, sagte Chefcoach Peters. Für Trevelyan, der in der Vorbereitung sporadisch auflief, wird es sein Punktspiel-Debüt.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

T.J. Trevelyan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis