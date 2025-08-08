Trainer Bill Peters: „Abstieg soll kein Thema für die Panther sein“

Sie sind vor einer Woche an ihrem neuen Arbeitsplatz eingetroffen. Wie sind die ersten Eindrücke?

BILL PETERS: Sehr positiv. Die Stadt, das Essen – alles ist fantastisch. Meine Frau und ich wohnen nahe am Eisstadion, auch in die Innenstadt ist es nicht weit. Ich werde hier nicht Autofahren, weil ich viele Verkehrszeichen nicht kenne und nicht immer weiß, was sie mir sagen wollen. Dazu gibt es noch Straßenbahnlinien und verschiedene Parkzonen. Ich werde zu Fuß gehen und ansonsten gibt es auch Taxen oder Uber.

Wann hat Sportdirektor Larry Mitchell Sie das erste Mal kontaktiert?

PETERS: Ich habe mit meinem Juniorenteam noch bis Anfang Mai gespielt, danach gab es den ersten Kontakt. Ich hatte zuvor mit einem Freund über die Zukunft gesprochen und ihm erzählt, dass ich nicht mehr zum Junioren-Hockey zurückkehren werde. Ich erzählte ihm, dass ich mich entweder ganz zurückziehe oder nochmal auf Reisen gehe, vielleicht nach Europa. Das hat den Ball ins Rollen gebracht. Der Freund stellte den Kontakt zu einem Agenten in Österreich her und von dort kam die Verbindung zu Mitchell.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als das Thema aufkam, dass Sie in der deutschen Eishockeyliga bei den Augsburger Panthern arbeiten könnten?

PETERS: Ich habe mich zuerst über die Fakten informiert. Ich wollte beispielsweise genau wissen, wie die DEL mit ihren Ausländerbeschränkungen funktioniert. Ich habe erfahren, dass es keine Gehaltsobergrenzen gibt, aber auch keinen Spielertausch innerhalb der Liga während der Saison. Fast meine ganze Karriere habe in Nordamerika gearbeitet, dort funktioniert das Geschäft anders. Vom ersten Gespräch an hat mich Larry aber mit seiner Leidenschaft für den Klub und für die Mannschaft begeistert, und dass er für einen Aufschwung bei den Panthern sorgen will. Als ich das Telefon aufgelegt habe, sagte ich zu meiner Frau: Hey, ich habe den Mann noch nie persönlich getroffen. Aber er zeigt einen Riesen-Einsatz für seinen Job.

Was wussten Sie davor über die DEL?

PETERS: Nicht viel. Ich kenne ein paar Profis, die dort gespielt und mir von einer Liga erzählt haben, die jedes Jahr ein Stück besser wird. Deutschland hat in den vergangenen Jahren einige High-End-Hockeyspieler herausgebracht. Viele Nordamerikaner haben von der Zeit hier in Deutschland geschwärmt.

Wann hat Ihnen Larry Mitchell erzählt, dass Sie ein Team erwartet, das in den vergangenen drei Jahren am unteren Ende der Tabelle angesiedelt war?

PETERS: Gleich beim ersten Mal. Aber ich hatte mir vor dem Gespräch die Tabelle und einige Statistiken angeschaut. Ich weiß, was mich erwartet. Ich sehe es als Herausforderung.

Wie sieht Ihr Plan für die kommende Saison aus?

PETERS: Bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, haben wir über die Mannschaft gesprochen. Mitchell war ja nach der Saison einige Wochen in Nordamerika unterwegs gewesen, was ich sehr begrüße. Denn der persönliche Eindruck ist besser als Statistiken oder Videos. Er hat mir von seiner Idee für die nächste Saison erzählt. Und er hatte den Vorteil, dass er in der zweiten Saisonhälfte als Trainer hinter der Bande gestanden ist. Er kannte die Stärken und Schwächen der Mannschaft genau und welche Spielertypen geholt werden müssen, um Defizite auszugleichen.

Es ist demnach kein Problem, dass Sie mit einer Mannschaft arbeiten werden, die größtenteils von Mitchell zusammengestellt wurde?

PETERS: Kein bisschen. Ich habe großes Vertrauen in seine Arbeit, aber auch in die der Mitarbeiter in der Panther-Organisation. Sie alle kennen die Liga in- und auswendig. Mein Assistenztrainer Thomas Dolak hat in der Liga gespielt und als Trainer gearbeitet. Torwarttrainer Dennis Endras war ein Top-Goalie der Liga und hat mit Mannheim den Titel gewonnen. Unser Teammanager Markus Keller hat letztes Jahr noch hier gespielt. Ich will so schnell wie möglich meinen Wissens-Rückstand aufholen und ich werde auf die Ressourcen im Team-Staff zurückgreifen. Ich wäre ein Dummkopf, wenn ich nicht auf ihren Rat hören würde.

Wie haben Sie sich auf Ihre neue Aufgabe in der DEL vorbereitet?

PETERS: Nun gut, es ist immer noch Eishockey, mit dem ich mich seit Jahrzehnten beschäftige. Die Eisfläche hier ist etwas größer, was auch taktische Auswirkungen hat. Aber ich habe bereits international gearbeitet, war auch in der russischen KHL, wo die Bedingungen in der Corona-Zeit schwierig waren, wie auf der ganzen Welt. Die Aufgabe bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Der Schlüssel zum Erfolg ist Kommunikation. Ich habe einen Assistenztrainer mit tschechischen Wurzeln, einen deutschen Torwarttrainer, unser Videocoach ist Finne und ich bin Kanadier – wir müssen viel miteinander reden, um alle in die richtige Richtung zu arbeiten und unsere Ziele zu erreichen. Ich werde die gleiche Frage vielleicht mehrmals stellen müssen, aber das werde ich.

Stimmt es, dass Sie an einem Zwölf-Stunden-Tag die gesamte Saison mit allen Routinen durchgeplant haben?

PETERS: Ja, der Saisonplan mit Trainings-, Essens- und Abfahrtszeiten steht komplett vom ersten bis zum letzten Tag. Wir können noch Anpassungen vornehmen, aber der Rahmen steht. Wenn die Routinen etabliert sind, können wir uns auf andere Aufgaben auf dem Eis konzentrieren. Die Spieler sind programmiert.

Klingt danach, dass Disziplin ein zentraler Aspekt Ihrer Arbeit ist.

PETERS: Ja, Disziplin und Respekt. Man muss pünktlich kommen, weil man sonst die Zeit der anderen stiehlt. Es muss klar sein, dass man spätestens um 8.45 Uhr in der Umkleide ist, wenn das Training um 10 Uhr beginnt.

Wenn man mit den Spielern spricht, hört man viel Hochachtung für Ihre Person heraus. Wie gehen Sie mit den großen Erwartungen um?

PETERS: Erwartungen sind gut, auch hohe Standards. Dann müssen wir darauf hinarbeiten, den Ansprüchen gerecht zu werden und die hohen Standards zu erreichen. Wie groß das Potenzial unserer Mannschaft auch ist, darüber erlaube ich mir jetzt noch kein Urteil. Wir müssen das Maximum herausholen, aus jedem einzelnen Spieler und aus dem Team. Meine Aufgabe ist es auch, dass wir nichts übersehen und niemanden zurücklassen. Ich kann es kaum erwarten, aufs Eis zu gehen und sie live zu sehen. Da bin ich im Vergleich zu gestandenen DEL-Trainern im Rückstand, aber ich werde aufholen.

Die AEV-Fans wünschen sich, dass Ihr Team nicht das vierte Jahr in Folge gegen den Abstieg kämpft. Können Sie dieser Hoffnung Nahrung geben?

PETERS: Ich weiß, wie die DEL funktioniert, auf welchen Tabellenplätzen es in die Play-offs geht und wo gegen den Abstieg gekämpft wird. Wir wollen nicht mehr in der Nähe der Abstiegsplätze sein. Der Abstieg soll kein Thema für uns sein. Darüber will ich nicht reden müssen.

Vor sechs Jahren sind Sie nach Rassismus-Vorwürfen gegen Ihre Person als Cheftrainer der Calgary Flames zurückgetreten. Wie gehen Sie mit dem Thema in Ihrem neuen Klub um?

PETERS: Ich will hauptsächlich ehrlich sein. Bei unserer ersten großen Sitzung mit der Mannschaft und dem Trainerteam werde ich mich dazu erklären. Seitdem ich in Calgary zurückgetreten bin, habe ich viele Kurse besucht, um mich als Mensch weiterzuentwickeln. Ich habe ein einjähriges Programm bei der kanadischen Beratungsstelle für Vielfalt und Integration „Shades of Humanity“ erfolgreich absolviert. Außerdem habe ich einen zertifizierten Onlinekurs der Cornell University mit dem Schwerpunkt Diversität und Inklusion belegt. Ich habe verstanden, was ich falsch gemacht habe und habe aus meinem Fehler gelernt.

Was haben Sie aus diesem Vorfall gelernt?

PETERS: Man sollte mit Worten immer sehr mit Bedacht umgehen und bescheiden und freundlich auftreten.

Zur Person: Bill Peters arbeitete unter anderem sechs Jahre lang als Cheftrainer in der NHL für Carolina und Calgary. Er führte Team Kanada als Headcoach 2016 zu WM-Gold. 2019 kamen Rassismusvorwürfe von einem seiner ehemaligen Spieler auf, und er trat von seinem Posten zurück. Peters absolvierte verschiedene Programme. Seine Karriere erlitt einen harten Bruch. Danach arbeitete der 60-Jährige in der russischen KHL und zuletzt in einer kanadischen Juniorenliga. Peters, der mit seiner Frau im Sommer nahe San Antonio (Texas) lebt, hat eine Tochter (26) und einen Sohn (20).