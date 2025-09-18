Icon Menü
Augsburger Panther: Trevelyan kehrt überraschend schnell in den AEV-Kader zurück

Augsburger Panther

Trevelyan kehrt überraschend schnell in den Panther-Kader zurück

T. J. Trevelyan feiert sein Punktspiel-Debüt am Freitag in München. Was AEV-Trainer Bill Peters an dem 41-Jährigen schätzt.
Von Milan Sako
    Am Freitag in München gibt T. J. Trevelyan nach einer Verletzungspause sein Punktspiel-Debüt für den AEV in der neuen Saison.
    Am Freitag in München gibt T. J. Trevelyan nach einer Verletzungspause sein Punktspiel-Debüt für den AEV in der neuen Saison. Foto: Ulrich Wagner

    Thomas Jordan Trevelyan kann nichts und niemand aufhalten. Am 2. September verkündeten die Augsburger Panther, dass der Stürmer nach einem arthroskopischen Eingriff wegen einer Beinverletzung vier Wochen lang ausfallen wird. Am Donnerstag kündigte der Stürmer nach 16-tägiger Pause an: „Ich habe die ganze Woche gut trainiert. Ich fühle mich fit und schmerzfrei. Vor mir aus kann ich spielen. Aber letztendlich entscheidet der Trainer.“ Bill Peters entschied und setzt im Derby am Freitag beim EHC Red Bull München auf den Dauerbrenner. „T. J. wird hundertprozentig spielen. Wir werden zwei starke Stürmer an seine Seite stellen und er wird auflaufen“, sagte Chefcoach Peters. Für Trevelyan, der in der Vorbereitung sporadisch auflief, wird es sein Punktspiel-Debüt.

