Augsburger Panther unterliegen im Endspiel des Bodensee Cups

Nur knapp 24 Stunden nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers, standen die Augsburger Panther erneut auf dem Eis in der Kreuzlinger Bodensee-Arena. Im Endspiel des Bodensee Cups wartete letztlich der HC Lugano. Die Schweizer besiegten zum Turnierauftakt am Donnerstagabend die Schwenninger Wild Wings überraschend deutlich mit 5:0. Ähnlich wie am Vorabend boten die Panther über weite Strecken eine ansehnliche Vorstellung. Am Ende reichte es dennoch nicht für den Turniersieg. Nach Penaltyschießen unterlagen die Augsburger mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:1).

Augsburger Panther gingen Ende des zweiten Abschnitts in Führung

Auch im Endspiel des Vorbereitungsturniers waren es die AEV-Fans, die in der mit knapp 900 Zuschauern besuchten Eishalle für ordentlich Stimmung sorgten. Die „AEV – Ole, Ole, Ole“- Anfeuerungsrufe von der Tribüne schienen die Panther zu beflügeln. Speziell die auffällige Offensivreihe um Alexander Blank, Cody Kunyk und Alexandre Grenier erarbeitete sich in der Anfangsphase mit zackigen Spielzügen vielversprechende Tormöglichkeiten. Zum Ende des ersten Drittels wurde es für die Panther, die auf der Goalie-Position am Samstagabend auf Michael Garteig setzten, aber mehrfach brenzlig. Die vierminütige Zeitstrafe von Madison Bowey konnte der HC Lugano trotz vieler Chancen nicht in einen Treffer ummünzen.

In der Folge wurden die Schweizer effizienter. Zwar gehörten den Panthern die besseren Chancen, jubeln durfte aber vorerst der HCL: Jesper Peltonen sorgte in der 26. Minute für die Führung. Doch auch der DEL-Club fand im Endspiel, welches weiter an Fahrt aufnahm, den Weg ins gegnerische Gehäuse. Riley Damiani scheiterte fünf Minuten vor der zweiten Schlusssirene erst am HC-Goalie Niklas Schlegel, in der Folgeaktion netzte der 25-jährige Kanadier dann zum Ausgleich ein. Auf den zweiten Streich der Panther mussten die mitgereisten Anhänger nicht lange warten: Kapitän D.J. Busdeker vollendete ein clever gespieltes Powerplay und brachte die Augsburger wenige Momente vor dem Ende des zweiten Abschnitts in Führung.

AEV bleibt im Pentalyschießen ohne Treffer: HC Lugano gewinnt Bodensee Cup

Dann wendete sich das Blatt. Der HCL erhöhte den Druck, die Panther verloren etwas den Faden. Folgerichtig glich Brian Zanetti in der 54. Minute zum 2:2 aus. Nach einer torlosen Overtime zeigten die Panther im Penaltyschießen Nerven. Der AEV blieb ohne Treffer, für den HC Lugano trafen Mike Sgarbossa und Jiri Sekac. Damit krönen sich die Schweizer zum Sieger des Bodensee Cups. Für die Panther geht es am kommenden Freitag mit dem nächsten Testspiel beim EHC Biel-Bienne weiter.

Tore: 0:1 (26.) Peltonen, 1:1 (35.) Damiani, 2:1 (39.) Busdeker, 2:2 (54.) Zanetti

Augsburg: Garteig, Jones – Button, Schemitsch; Mayhew, Bowey; van der Linde, Pilu; Wirth, Renner – Blank, Kunyk, Grenier; Louis, Damiani, Busdeker; Cramarossa, Wohlgemuth, F. Elias; Tosto, Henriquez, M. Elias



