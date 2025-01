AEV verliert nach großem Kampf

Verbissene Zweikämpfe, neun Tore und brodelnde Stimmung auf den Rängen: Das Derby zwischen Augsburg und München am Donnerstagabend bot alles, was das Eishockey-Herz begehrt. Nur ein Sieg blieb dem AEV verwehrt. Nach packenden 60 Minuten setzte sich der EHC München glücklich mit 5:4 (1:2, 2:2, 2:0) durch. Die Treffer von Nick Baptiste, Donald Busdeker, Thomas J. Trevelyan und Thomas Schemitsch reichten den aufopferungsvoll kämpfenden Augsburgern nicht für Punkte.

Larry Mitchell ist ein Statistik-Fan. Die Powerplay-Werte der Panther dürften ihm wenig schmecken, denn vor der Partie belegten die Augsburger mit einer Quote von 16,7 Prozent den 14. und letzten Platz in der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Höchste Zeit, an dieser mitentscheidenden Spielsituation zu arbeiten. Direkt mit Erfolg. Gleich die erste Strafzeit der Oberbayern nutzte Nick Baptiste drei Sekunden vor Ablauf der Überzahl zum 1:0. Läuferisch ist der nachverpflichtete Kanadier keine Rakete, dafür kann Baptiste hart und platziert schießen. Nationaltorhüter Mathias Niederberger im Münchner Kasten hatte keine Abwehrchance.

Panther gehen gegen München gleich zwei Mal in Führung

Es kam noch besser für die Gastgeber. In der 14. Minute fälschte Donald Busdeker nach einen Schemitsch-Schuss die Scheibe zum 2:0 ab. Den Hauptanteil am zweiten AEV-Tor hatte jedoch Anthony Louis. Der flinke Außen trug den Puck aus der eigenen Abwehrzone bis ins Münchner Drittel und passte sie dort überragend. Auch die Münchner erspielten sich gute Chancen, die bis zur 17. Minute AEV-Keeper Strauss Mann allesamt parierte. Dann verkürzte Filip Verejcka auf 2:1. Aufgrund der Spielanteile war der Treffer verdient.

Noch turbulenter kam der zweite Abschnitt daher. Chris Desousa und Jakob Weber brachten die Gäste vor 6179 Zuschauern im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion mit 3:2 in Führung. Zunächst versiebte Baptiste die erste Ausgleichschance mit einen Sololauf gegen Niederberger. Zudem musste AEV-Verteidiger Schemitsch kurzzeitig mit einer Verletzung in die Umkleide. Dann musste es eben der Oldie richten. Thomas J. Trevelyan, der am 6. März seinen 41. Geburtstag feiert, fälschte in der 36. Minute den Puck zum 3:3 ins Tor. Was nicht nur den Statistik-Fan Mitchell freute, da es der zweite Überzahltreffer der Panther war. Auf den Rängen brach frenetischer Jubel los. Spätestens jetzt herrschte beste Derby-Atmosphäre. Schemitsch kehrte aufs Eis zurück und mit einem Rückhand-Schlenzerchen traf der Verteidiger zum 4:3 für die Gastgeber. Torwart Niederberger ließ den Puck zwischen seinen Schonern durchrutschen und sah nicht gut aus.

Später Siegtreffer für Red Bull München gegen die Augsburger Panther

Nach der zweiten Pause glich William Butcher in der 51. Minute zum 4:4 aus. Beide Team lieferten sich einen beherzten Kampf. Immer wieder rettete AEV-Torwart Strauss Mann in höchster Not gegen gut kombinierende Münchner. Die Panther fuhren immer wieder Konter und versäumten es bei einer Strafzeit gegen München drei Minuten vor Schluss die erneute Führung zu erzielen. Mit einem Glückstreffer entschied DeSousa 15 Sekunden vor Schluss mit dem 5:4-Siegtreffer das Derby.

Augsburger Panther: Mann - Schemitsch, McCourt; Reul, Zajac; Renner, Köhler; Blumenschein - Hakulinen, Collins, F. Elias; M. Elias, Zengerle, Trevelyan; Baptiste, Busdeker, Louis; Oblinger, Bast, Volek

Tore: 1:0 (9.) Baptiste, 2:0 (14.) Busdeker, 2:1 (17.) Verejcka, 2:2 (26.) DeSousa, 2:3 (28.) Weber, 3:3 (36.) Trevelyan, 4:3 (38.) Schemitsch, 4:4 (51.) Butcher, 4:5 (60.) DeSousa

Zuschauer: 6179 (ausverkauft)

