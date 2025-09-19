AEV geht im Derby gegen München leer aus

Die Augsburger Panther warten weiter auf den ersten Punkt in der neuen Saison. Im dritten Spiel gab es die dritte Niederlage. Lediglich Riley Damiani als zweifacher Torschütze ragte aus der Augsburger Mannschaft beim 3:6 (1:1, 0:1, 2:4) in München heraus. Die Panther-Abwehr mit 15 Gegentreffern in drei Partien ist derzeit nicht sattelfest. „Es war zu einfach für München an diesem Abend“, sagte nach der Niederlage Augsburgs Rückkehrer T. J. Trevelyan bei Magentasport.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß. Die erste Münchner Strafzeit nutzte Damiani zum 1:0 (14. Minute). Thomas J. Trevelyan hatte EHC-Schlussmann Niederberger die Sicht genommen. Der 41-jährige Liga-Oldie Trevelyan feierte sein Punktspieldebüt in der 15. Saison für die Panther. Zuvor war der Stürmer mit einer Beinverletzung ausgefallen. Im AEV-Tor rettete Michael Garteig zu Beginn mehrere Male in höchster Not. In einer Szene sprang der Puck von einer Unebenheit an der Bande in die Mitte, wo EHC-Angreifer Adam Brooks freistehend abzog. Garteig hechtete wie ein Fußball-Torwart vor seinen Kasten und verhinderte den Treffer. Bei einem Solo von Veit Oswald in der 16. Minute war der AEV-Schlussmann jedoch geschlagen.

AEV gegen EHC: mit Gleichstand in die Pause

Mit einem 1:1 ging es in die erste Pause. Panther-Trainer Bill Peters hatte seine Reihen zum dritten Mal in der noch jungen Saison umgebaut. Anthony Louis blieb leicht angeschlagen als überzähliger Importspieler auf der Bank.

In der 27. Minute lief in Unterzahl spielend AEV-Stürmer Donald Busdeker alleine auf den EHC-Keeper zu und scheiterte. Die dritte Panther-Strafzeit durch Alexandre Grenier nutzte dagegen Nationalstürmer Yasin Ehliz (36. Minute) in Überzahl zum 2:1. Die Münchner hatten das Spiel im zweiten Drittel gedreht. Im letzten Abschnitt brachte ein Münchner Doppelschlag die Vorentscheidung. Innerhalb von nur 14 Sekunden erhöhten EHC-Kapitän Patrick Hager und Neuzugang Ville Pokka auf 4:1.

Augsburger Panther kommen unter Münchner Lawine des EHC

Beim vierten Treffer sah Garteig, der die Scheibe unter seinem Schoner wieder freigab, nicht gut aus. Coach Peters nahm eine Auszeit, um seine Mannschaft in der Münchner Lawine wachzurütteln. Es half nicht. München legte durch Oswald und Brooks nach. Die Panther ließen ihren Schlussmann Garteig im Stich. Erneut Damiani und Tim Wohlgemuth gestalteten das Ergebnis erträglicher.

Nach sechs Treffern im Schlussabschnitt gewann München mit 6:3. Am Sonntag um 19 Uhr folgt für die Augsburger das Heimspiel gegen Iserlohn. Nach drei Niederlagen in Folge steht das Peters-Team schon gehörig unter Druck und benötigt den ersten Saisonerfolg, wenn man keinen Fehlstart hinlegen will.

Augsburg Garteig - Mayhew, Bowey; Button, Schemitsch; Wirth, Renner; van der Linde – Kunyk, Damiani, Grenier; Blank, Wohlgemuth, Busdeker; Cramarossa, Henriquez, Trevelyan; M. Elias, F. Elias, Hanke

Tore 0:1 (14.) Damiani, 1:1 (16.) Oswald, 2:1 (36.) Ehliz, 3:1 (44.) Hager, 4:1 (44.) Pokka, 5:1 (55.) Oswald, 5:2 (57.) Damiani, 6:2 (59.) Brooks, 6:3 (60.) Wohlgemuth

Zuschauer: 9736