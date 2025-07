AEV verpflichtet einen Stanley-Cup-Sieger

Die Abwehr der Augsburger Panther ist fünf Wochen vor dem ersten Eistraining komplett. Als dritten Kontingentspieler in der Defensive neben Thomas Schemitsch und Kyle Mayhew gab der Klub aus der deutschen Eishockeyliga (DEL) nun die Verpflichtung von Madison Bowey bekannt. Der Kanadier aus Winnipeg wechselt von den Cleveland Monsters aus der American Hockey League erstmals nach Deutschland. In seiner sportlichen Vita steht als Höhepunkt der Gewinn des Stanley Cups mit den Washington Capitals und deren Superstar Alexander Owetschkin. In den Play-offs kam Bowey allerdings nicht mehr zum Einsatz. Der Nordamerikaner ist als einer der Top-Vier-Verteidiger der Panther und als harter Checker eingeplant.

Bei seiner Scouting-Reise nach dem gesicherten Klassenerhalt der Augsburger war Bowey einer der Spieler, die Sportdirektor Larry Mitchell verstärkt im Auge hatte. „Bill Peters und ich haben uns in den vergangenen Wochen sehr um ihn bemüht. Wir sehen Madison als das fehlende Puzzlestück für unsere Abwehr, die wir unbedingt noch mit einem toughen, rechtschießenden Zwei-Wege-Verteidiger ergänzen wollten. Er ist ein großer, stabiler Spieler und trotzdem ein guter Skater, der sich auch offensiv einschalten kann. Madison ist im besten Eishockeyalter und voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe bei den Panthern unter Coach Peters in der Deutschen Eishockeyliga“, sagt Mitchell in der Pressemeldung der Panther.

Bowey wurde Weltmeister als Juniorenspieler

Im Trikot der Kelowna Rockets in der kanadischen Juniorenliga WHL legte Madison Bowey den Grundstein für seine Profikarriere. 2015 gewann der Kanadier mit den Rockets als Teamkapitän die Meisterschaft und wurde ins First All-Star Team der Ausbildungsliga gewählt. Bowey wurde von den Washington Capitals in der zweiten Runde im NHL-Draft 2013 ausgewählt. Mit der U18 und U20 seines Heimatlandes holte der 189 cm große und 95 kg schwere Rechtsschütze zudem WM-Gold.

Zwischen 2015 und 2023 bestritt Madison Bowey 158 NHL-Spiele (fünf Tore und 35 Assists) für Washington, Detroit, Chicago und Vancouver. Mit den Capitals gewann er 2018 den Stanley Cup. Im gleichen Zeitraum kam der physisch starke Verteidiger für Hershey, Grand Rapids, Rockford, Abbotsford und Laval auch 237-mal in der AHL zum Einsatz. In der Saison 2023/24 sammelte Bowey in der KHL in 51 Spielen (14 Punkte) erstmals Erfahrung außerhalb Nordamerikas. Der Umstand, dass er in einer Saison gleich für drei Klubs (Dinamo Minsk, Traktor Tscheljabinsk und Torpedo Nischni Nowgorod) spielte, deutet darauf hin, dass es in der russischen KHL für den Kanadier nicht nach Wunsch lief.

Bowey ist als Defensiv-Spezialist der Panther eingeplant

In der vergangenen Spielzeit stand Bowey dann wieder in der AHL bei den Cleveland Monsters unter Vertrag (63 Spiele und 18 Scorerpunkte) und kam im Dezember 2024 auch in drei Spielen für Team Kanada beim prestigeträchtigen Spengler Cup in Davos zum Einsatz. Dort zählte er mit einem Tor und einem Assist bei einem Plus-Minus-Wert von +3 zu den Stützen der Ahornblätter. Während Schemitsch und Mayhew (Fort Wayne Komets/ECHL) eher als Offensivverteidiger auch für das Powerplay eingeplant werden dürften, gelten der Deutsch-Kanadier Ryan Button von den Grizzlys Wolfsburg und der jüngste Neuzugang Bowey eher als Defensiv-Spezialisten auch für das Unterzahlspiel.