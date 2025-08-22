Wie AEV-Coach Bill Peters das Panther-Team beim Bodenseecup formen will

Viel hätte nicht gefehlt und die Augsburger Panther hätten gleich im ersten Turnier unter der Regie des neuen Trainers Bill Peters den ersten Pokal geholt: Im Finale des Straubinger Gäubodencups führte der AEV zehn Minuten vor Schluss mit 3:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers, ehe die Franken doch noch ausglichen und sich im Penaltyschießen den Turniersieg holten.

Der 59-Jährige gibt zu, dass er enttäuscht war – Sommerhockey hin oder her: „Wir hätten gern gewonnen – und wir hatten auch die Chancen dazu. Aber am Ende ist uns das Spiel aus den Händen geglitten.“ In der Summe stellt Peters seinem neu formierten Team mit 15 Neuzugängen aber ein gutes Zeugnis aus: „Die beiden Spiele haben uns gutgetan. Wir wollten jeden mal aufs Eis lassen und den Rost abschütteln, der sich in der Pause gebildet hat. Wir sind auf einem guten Weg und wissen auch, dass wir noch einiges verbessern wollen.“

Augsburger Panther beim Bodenseecup: Das ist der SC Rapperswil-Jona Lakers

Die nächste Gelegenheit bietet sich an diesem Wochenende: Beim Bodenseecup in Kreuzlingen steht am Freitagabend die Partie gegen den SC Rapperswil-Jona Lakers an. Der Klub schloss die vergangene Saison auf Rang 9 der Schweizer Liga ab, in den Pre-Play-offs war gegen den HC Ambri-Piotta Schluss. 2022/23 landete der Klub noch auf Rang 3 der National League. Siegt der AEV, geht es am Samstag um 19 Uhr gegen den Sieger aus der Begegnung zwischen den Schwenninger Wild Wings und dem HC Lugano. Um 15 Uhr treffen die Verlierer der beiden Halbfinals aufeinander.

Für Peters ist die Zielsetzung klar: „Wir wollen unserem Spiel mehr Qualität verleihen. Es geht um Schnelligkeit, zudem wollen wir unsere Special Teams weiter stärken.“ Vor allem das Unterzahlspiel sah in Straubing schon gut aus, trotz einiger Strafzeiten fing sich der AEV kein einziges Tor in Unterzahl ein.

Wer wird der neue Kapitän der Augsburger Panther?

Außerdem dienen die Tage auf der Schweizer Seite des Sees weiterhin zum Kennenlernen: Wie schon beim Gäubodencup wird es in zwei Spielen zwei verschiedene Kapitäne samt Assistenten geben. Wer der Nachfolger von Denis Reul als Spieler mit dem C auf der Brust sein wird, wird erst spät entschieden werden, sagt Peters: „Es werden viele Spieler mal einen Buchstaben auf der Brust haben. Wir müssen uns als Team kennenlernen und für die finale Entscheidung die komplette Vorbereitung nutzen. Führungsqualitäten machen sich in vielen Formen bemerkbar.“ Seiner Mannschaft stellt Peters nach den ersten Spielen ein positives Zeugnis aus: „Die Jungs ziehen alle mit. Enrico Henriquez etwa ist unglaublich, er setzt alles um, was wir verlangt haben. Alexander Blank und Tim Wohlgemuth sind ebenso positive Überraschungen, aber ich könnte noch viele weitere aufzählen.“ Klar ist schon jetzt: Am Freitag wird Peyton James den Kasten der Panther hüten, das Samstagsspiel wird ein Fall für Michael Garteig.

In der Mannschaft ist das Vertrauen in die eigene Stärke ebenfalls groß. Thomas J. Trevelyan etwa ist von der neuen Mannschaft begeistert: „Wir haben ein bisschen mehr Charakter in der Kabine. Wir sind deutlich schneller und das Training ist nochmals intensiver geworden.“ Der neue Coach habe auf den 41-jährigen Rekordtorjäger der Augsburger Panther einen guten Eindruck gemacht: „Er kommt aus der NHL, macht diesen Job seit 25 Jahren. Er weiß, was er tut. Ich bin mir sicher, dass wir uns deutlich verbessern werden.“

Sieht im Übrigen auch Max Renner so. „Larry Mitchell hat bei der Kaderzusammenstellung einen exzellenten Job gemacht“, sagt der 33-Jährige. „Wir haben sehr viel Qualität im Kader.“ Klar sei aber auch: „Es ist noch viel Luft nach oben. Wir bringen etwa 60 oder 70 Prozent von dem auf dem Eis, was Bill Peters von uns verlangt.“ Renner, der in seinen drei Jahren in Augsburg immer um den Klassenerhalt kämpfte, glaubt daran, dass dem Team und seinen Fans erstmals nach längerer Zeit eine entspannte Saison bevorsteht: „Da bin ich mir diesmal sicher.“