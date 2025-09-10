Neue Spieler, neuer Trainer, neuer AEV? So wollen die Augsburger Panther in die Play-offs

Nachdem die Fans des AEV in der letzten Hauptrunde bis zum Schluss zittern mussten, gibt es jetzt Grund zum Optimismus. Ein deutlich verjüngtes Team und zahlreiche Neuzugänge sollen die Augsburger Panther vom Tabellenkeller fernhalten. Auch hinter der Bande gibt es mit dem neuen Cheftrainer Bill Peters einen frischen Start. Peters bringt reichlich NHL-Erfahrung mit, aber auch einen deutlichen Knick in seiner Karriere. Kann er die Mannschaft zu neuen Erfolgen führen und die hochgesteckten Ziele des Vereins und der Spieler, vom frühzeitigen Klassenerhalt bis zu einem Platz in den Top 6, erreichen?

In dieser Folge analysiert der stellvertretende Ressortleiter Sport der Augsburger Allgemeinen, Eishockey-Experte Milan Sako, zusammen mit Marc Keßler die neuen Hoffnungsträger wie Alexandre Grenier und bekannte Schlüsselspieler wie Thomas Schemitsch. Sie diskutieren, wie der neue Coach sein Team formen will und was die Augsburger aus den Fehlern der letzten Saison in der DEL lernen müssen.

