Panther wollen gegen die Kölner Haie nachlegen

Im Training unter der Woche war die Erleichterung deutlich zu spüren. Darüber, am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Iserlohn den ersten Saisonsieg geschafft zu haben. Nach drei Pleiten zum Auftakt hatte die Mannschaft des neuen Trainers Bill Stewart die Roosters mit 4:1 bezwungen. Von einem „ganz wichtigen“ Erfolgserlebnis sprach am Donnerstag auch Panther-Stürmer Alexander Blank. Er hatte das 1:0 durch Tim Wohlgemuth vorbereitet. „Du willst nach vier Spieltagen nicht mit null Siegen dastehen. So sind wir frisch in die neue Woche reingekommen und haben jetzt gleich noch einmal ein Heimspiel.“ An diesem Freitag gastieren die Kölner Haie im Curt-Frenzel-Stadion (19.30 Uhr). Der deutsche Vize-Meister ist seit jeher ein Publikumsmagnet in Augsburg und so wird das Duell gegen die Rheinländer erneut vor vollen Rängen stattfinden. Am Donnerstagabend gab es nur noch Restkarten zu kaufen.
Augsburger Panther
