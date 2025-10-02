Die Panther zwischen Heimspektakel und Auswärts-Frust

Nach sechs Spieltagen in der Deutschen Eishockey Liga ziehen unsere Experten im Podcast Bilanz zu den bisherigen Leistungen der Augsburger Panther. Thema der Runde waren die jüngsten vier Spiele, bei denen sich insbesondere ein Muster zeigte, dass Alex Kunz nüchtern zusammenfasst: „Rein von den Resultaten: Zuhause hui, auswärts pfui.“

Die Links zu Spotify, Apple Podcasts und Co. finden Sie am Ende des Artikels.

Auf die Leistungsschwankungen ging Tom Scharnagl ein: „Auch in dieser Saison wird es darum gehen, dass du irgendwann auswärts anfängst zu punkten, auswärts anfängst, dich in die Lage zu versetzen, Spiele zu gewinnen.“ Eine Überzeugung, dass der Knoten auswärts bald platzt, sei bislang noch nicht wahrnehmbar gewesen, meint Scharnagl.

Goalie Michael Garteig spielt sich in die Herzen der Panther-Fans

Defensiv zeigte sich das Team nach Ansicht der Podcast-Runde zwar nicht gut, aber deutlich gefestigter als noch in den vergangenen Jahren. Gegen Iserlohn beispielsweise ließ die Mannschaft nur wenig zu. „Defensiv im Vergleich zu dem, was wir auch in den letzten zwei Jahren gesehen haben, war das zu diesem Zeitpunkt der Saison eine deutliche Steigerung“, lobte Scharnagl die Entwicklung. Insbesondere die Neuzugänge überzeugten – so etwa Goalie Michael Garteig, der mit seiner starken Leistung gegen Köln das heimische Publikum zu Begeisterungsstürmen hinriss.

Gleichzeitig bleibt die Offensive Thema. Viele Abschlüsse, aber auch ungenutzte Chancen und eine Statistik, die zeigt, dass Augsburg weniger aufs Tor schießt als fast alle Ligakonkurrenten. Andreas Kornes ordnet ein: „Sie schießen zwar wenig, aber machen relativ viel aus ihren Versuchen. Ich glaube, Platz drei in der Liga oder Top fünf auf jeden Fall, was die Schusseffizienz betrifft.“

Ein zentrales Thema der Experten bleibt die Frage nach mehr Konstanz, insbesondere mit Blick auf Auswärtsspiele und das sogenannte Secondary Scoring, also Treffer abseits der ersten beiden Sturmreihen. Die kommenden Spiele gegen starke, aber teils angeschlagene Gegner wie die Eisbären Berlin und den Aufsteiger aus Dresden werden zeigen, wohin der Weg der Panther in der aktuellen Saison führen kann.

„Crosscheck - der AEV-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettungen akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Crosscheck“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.