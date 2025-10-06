Die Augsburger Panther vom Wochenende machen Lust auf mehr

Nach acht Spieltagen ist eine Saison, in der 52 Hauptrundenpartien zu absolvieren sind, noch jung. Zudem ist Profi-Eishockey ein extrem schnelllebiges Geschäft. Trotzdem haben die acht Spiele gezeigt, dass Panther-Sportdirektor Larry Mitchell beim Umbau des Kaders vor allem auf dem deutschen Sektor ein glückliches Händchen hatte. Die Verpflichtungen von Tim Wohlgemuth (vier Tore/zwei Vorlagen) und Alexander Blank (drei Tore/fünf Vorlagen) haben sich bereits ausgezahlt.

Mehr Verantwortung und Eiszeit beim AEV

Sie hatten sich für Augsburg und gegen andere Angebote entschieden, weil ihnen hier mehr Verantwortung und Eiszeit in Aussicht gestellt worden war. Beides bekommen sie von Trainer Bill Peters und zahlen mit starken Leistungen zurück. Dazu punkten mit Riley Damiani, Cody Kunyk und Donald J. Busdeker drei Import-Spieler, die Mitchell schon vergangene Saison nach Augsburg geholt hat. Alexandre Grenier, als Torjäger eingeplant, glänzt immerhin als Vorbereiter. Der neue Torwart Michael Garteig wird von Spiel zu Spiel stabiler.

Augsburger Panther gewinnen überzeugend

Die Mannschaft inklusive Trainerteam ist die erste, die Mitchell in Gänze zu verantworten hat. Das zurückliegende Wochenende mit einer knappen Niederlage gegen Meister Berlin und einem überzeugenden Sieg in Dresden macht Lust auf mehr von ihr.