Neuzugang Alexandre Grenier schießt die Augsburger Panther zum ersten Sieg

Seit einer Woche lockt das Straubinger Gäubodenfest die Besucher – zum Abschluss des zweitgrößten Volksfestes in Bayern steigt an diesem Wochenende der Gäuboden-Cup. Seit Freitagabend steht jedoch fest: Die Straubing Tigers als Gastgeber werden das Turnier nicht gewinnen. Denn ins Finale zogen die Augsburger Panther ein, nachdem sie das erste Vorbereitungsspiel für die Saison 2025/26 mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0) im Penaltyschießen gewonnen haben. Mann des Spiels war aus Augsburger Sicht der Neuzugang Alexandre Grenier. Der Kanadier erzielte kurz vor Ende der regulären Spielzeit den 2:2-Endstand - und verwandelte auch den entscheidenden Penalty zur Entscheidung. Damit trifft der AEV am Sonntag um 16 Uhr auf die Nürnberg Ice Tigers. Die Franken hatten zuvor ihr Spiel gegen den ERC Ingolstadt mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) gewonnen.

Als Kapitän hatte Cody Kunyk den AEV aufs Eis geführt, seine Stellvertreter hießen Max Renner und Neuzugang Tim Wohlgemuth. Nicht im Kader waren aus Gründen der Belastungssteuerung Moritz Wirth, Liron Pellizzari, Leon van der Linde, T.J. Trevelyan und Joe Cramarossa.

Fabrizio Pilu brachte den AEV in Führung - dann kam Straubing in Fahrt

Die Panther, bei denen viele Profis mit einer großen Portion Optimismus in die Saison gehen, starteten engagiert und kraftvoll – und hatten nach einer Strafe gegen Straubing die erste Chance der Partie. Henrik Haukeland im Tor der Straubinger hatte aber etwas dagegen: Der Norweger, der vergangene Saison mit Düsseldorf aus der DEL abstieg, war auf dem Posten. Augsburg kam klar besser ins Spiel und ging in Führung.

Der aus Mannheim verpflichtete Fabrizio Pilu schloss einen Angriff über Alex Blank und Florian Elias zur Führung ab (10.). Elias hätte nach dem Assist noch per Alleingang ein Tor folgen lassen können, ließ das aber liegen. Das zweite Drittel gehörte jedoch den Gastgeber: Kurz nach dessen Start glich Zac Leslie aus (21.), Skyler McKenzie besorgte anschließend die Führung (32.). Straubing dominierte nun das Geschehen, von Augsburg kam in der Offensive nur wenig.

AEV-Coach Bill Peters nahm Goalie Garteig für einen Feldspieler raus - und wurde belohnt

Erst kurz vor dem Ende berappelten sich die Panther. Augsburg läutete die Schlussoffensive ein und drängte nun auf den Ausgleich. Pilu von der blauen Linie und Thomas Schemitsch aus kurzer Distanz scheiterten jedoch. Nach einer Strafe gegen Straubings Alex Green nahm AEV-Coach Bill Peters Michael Garteig zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers aus dem Kasten. Die Schlussphase wurde hitzig, Anthony Lewis und Zac Leslie mussten nach einem Stockschlag vom Eis. Als sie die Kühlbox betraten, klingelte es im Straubinger Kasten: Grenier hatte getroffen (60.) und dem AEV das Penaltyschießen beschert. Der neue Keeper Michael Garteig parierte alle drei Straubinger Versuche, Grenier gelang der entscheidende Treffer.

Augsburg: Garteig, Jones – Schemitsch, Mayhew; Bowey, Button; Renner, Pilu; Zwickl – Grenier, Kunyk, Blank; F. Elias, Damiani, Louis; Busdeker, Wohlgemuth, Tosto; Hanke, Henriquez, M. Elias