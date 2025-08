Rot-Grün-Weiß ein Leben lang: Die neuen Panther-Trikots sind da

Eine Woche vor dem offiziellen Trainingsstart für die Eishockey-Saison 2025/2026 präsentieren die Augsburger Panther ihre neuen Trikots. Die „Augschburger Jungs“ werden standesgemäß in den Stadtfarben rot, grün und weiß auflaufen, heißt es in einer Pressemitteilung des Eislaufvereins. „Dabei sind vor allem das Heim- und Alternativtrikot eine Hommage an die lebenswerte und bunte Friedensstadt in Bayerisch-Schwaben.“

Auf der Vorderseite des roten Heimtrikots ist der Rathausplatz mit Augustusbrunnen, Perlachturm und Rathaus zu sehen. Das grüne Ausweichtrikot zeigt den Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße, ein wichtiger Teil des Augsburger Wassermanagement-Systems und seit einigen Jahren auch auf der Welterbeliste der UNESCO zu finden. Die Kragen der drei Trikots ziert die Zirbelnuss, das Stadtwappen Augsburgs. Diese findet sich auch in den Ziffern der Rückennummern wieder.

Neue Augsburger-Panther-Trikots seit Anfang August erhältlich

Die neuen Trikots sind seit Freitag, 1. August, im Onlineshop unter www.1878shop.de erhältlich. Der modernisierte 1878 Shop im Curt-Frenzel-Stadion kehrt zum ersten offiziellen Eistraining am 8. August um 13 Uhr aus der Sommerpause zurück. Neben den Trikots und weiterem neuen offiziellen Merchandising des Klubs sind dann auch Einzelkarten für alle Heimspiele 2025-2026 erhältlich.

Icon Galerie 27 Bilder Mit der Verpflichtung des erfahrenen Stürmers Joseph Cramarossa ist der Kader Komplett. Mit diesen Spielern tritt der AEV in der kommenden Saison an.

Auch in diesem Jahr wurde die Gestaltung der Panthertrikots von www.AEVtrikots.de unterstützt. Die Trikothistorie des offiziell anerkannten Fanprojekts umfasst mittlerweile über 430 Trikots von den 60ern bis zur aktuellen Saison. Durch das Projekt kann jeder Fan seine eigenen Trikots zeitlich einordnen. In der Datenbank sind auch fast 700 Spieler mit ihren Statistiken und Rückennummern archiviert. (AZ)