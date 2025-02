AEV-Punktgewinn nach wildem Spiel gegen Frankfurt

Was für ein Endspurt: Schier aussichtslos lagen die Panther am Freitagabend nach 31 Minuten in Frankfurt mit 0:4 zurück. Die Mannschaft von Trainer Larry Mitchell glich allerdings durch Treffer von Cody Kunyk, Chris Collins, Nick Baptiste und Anthony Louis 50 Sekunden vor Schluss zum 4:4 aus. Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Penaltyschießen. Im 14. Versuch traf Cameron Brace zum 5:4 (3:0, 1:1, 0:3, 1:0) für Frankfurt. „Jeder Punkt ist gut für uns“, freute sich Mitchell nach einer wilden Achterbahnfahrt der Gefühle.

Die Gäste erspielten sich die erste gefährliche Torchance der Partie. Verteidiger Denis Reul prüfte den Frankfurter Schlussmann. Im Tor der Hessen stand Thomas Greiss. Der gebürtige Füssener mit 385 NHL-Partien unter anderem für die St. Louis Blues, Detroit Red Wings oder New York Islanders steht in dieser Saison bei Frankfurt als Ersatzmann unter Vertrag und bekam am Freitag den Vorzug vor Jussi Oliknuora und Cody Brenner. Der 39-jährige Allgäuer bekam den Reul-Schuss an den Helm.

Frankfurter geben gegen die Augsburger Panther den Ton an

Nach wenigen Minuten gaben die Hausherren den Ton an. Nach einem Konter lief Frankfurts Chris Wilkie alleine auf Markus Keller zu und überwand der AEV-Torwart zum 1:0 (8.). Nach dem Rückstand sei sein Team in der Abwehr „schludrig geworden“, monierte Panther-Verteidiger Maximilian Renner. Der Schwede Maksim Matushkin erhöhte in Überzahl auf 2:0. Und Wilkie stellte in der 18. Minute auf 3:0. Danach war der Arbeitstag von Keller beendet. Bei den drei Augsburger Siegen vor der Länderspielpause war der Augsburger noch der große Rückhalt gewesen. Nun sollte Strauss Mann die Torflut stoppen. Einzig die Bullystatistik konnten die Panther mit 11:2 im ersten Abschnitt für sich entscheiden. Null Trost in dieser Situation, auswärts einem Drei-Tore-Rückstand hinterherlaufen zu müssen.

Als Linus Fröberg in der 31. Minute aus spitzem Winkel Schlussmann Mann zum 4:0 überwand, schien die Luft aus Partie zu sein. Das erste Lebenszeichen sendeten die Gäste in der 39. Minute, als Cody Kunyk nach Zuspiel von Donald Busdeker den ersten AEV-Treffer des Abends zum 1:4 erzielte. Die Panther meldeten sich zurück, und wie. Chris Collins verkürzte in der 45. Minute auf 2:4. Frankfurts Trainer Tom Rowe nahm eine Auszeit, um sein Team aufzuwecken.

AEV dreht nochmal auf – nächste Chance in der DEL am Sonntag

Die Maßnahme verpuffte wirkungslos. Nur eine Minute später schob Nick Baptiste nach einem Abpraller zum 3:4 ein. Die Frankfurter taumelten wie angezählte Boxer durch den Eisring. Gut zwei Minuten vor dem Ende brachte Mitchell einen sechsten Feldspieler für den Torwart. Anthony Louis traf 50 Sekunden vor Schluss zum 4:4-Ausgleich. Im Penaltyschießen gelang Cameron Brace der entscheidende Treffer zum 5:4.

Am Sonntag bietet sich dem AEV die Chance, im Abstiegskampf weiter Boden gutzumachen. Mannheim ist ab 16.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion zu Gast.

Augsburger Panther Keller – Zajac, Reul; McCourt, Renner; Blumenschein, Köhler; –Hakulinen, Collins, F. Elias; Louis, Bast, Zengerle; Busdeker, Kunyk, Baptiste; Tosto, Volek, Oblinger; M. Elias

Tore 1:0 (8.) Wilkie, 2:0 (12.) Matushkin, 3:0 (18.) Wilkie, 4:0 (31.) Fröberg, 4:1 (39.) Kunyk, 4:2 (45.) Collins, 4:3 (46.) Baptiste, 4:4 (60.) Louis, Penalty für Frankfurt: Brace

Zuschauer 6990