Große Grenier-Show: Augsburger Panther gewinnen auch gegen Frankfurt

Die Siegesserie der Augsburger Panther in der DEL geht weiter: Am Sonntagnachmittag gelang der Mannschaft ein 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)- Erfolg gegen die Löwen Frankfurt. Es war der fünfte Sieg in Folge – zuletzt ist das den Panthern vor fünf Jahren gelungen.

Nach dem Sieg gegen Bremerhaven am Freitag war es das zweite Fünf-Punkte-Wochenende in Folge für den AEV. Dabei hatten die Gäste zu Beginn ihre Qualitäten gezeigt: Mit aggressivem Forechecking setzten sie die Mannschaft von Bill Peters unter Druck. Frankfurt stolperte aber im ersten Durchgang über haarsträubende Nachlässigkeiten in der Defensive – und die Panther des Oktobers 2025 nutzen diese eben eiskalt aus. So geschehen nach sechs Minuten, als ein Querpass von Maksim Matushkin vor dem Tor den Augsburger Angreifer Alexandre Grenier fand. Der Kanadier konnte sich die Ecke aussuchen – und verwandelte zur Führung für Augsburg (6.).

Beinahe hätten die Panther nach dem ersten Drittel auf 3:0 gestellt

Seit es bei Grenier läuft, läuft es auch bei Augsburg: Es war sein sechstes Spiel in Folge mit einer Torbeteiligung. Einer, der im Vergleich zur Vorsaison ebenfalls kaum wiederzuerkennen ist, besorgte den zweiten Treffer. Anthony Louis hatte nach zehn Minuten auf Vorlage von Alexander Blank die große Chance, scheiterte da aber noch an Löwen-Keeper Mirko Pantkowski. Beim zweiten Versuch wenig später ließ der 30-Jährige nichts liegen und schoss zum 2:0 ein (10.). Es war das vierte Saisontor des US-Amerikaners. Für diese Marke hatte er vergangene Spielzeit 35 Einsätze benötigt – nun hat er nach bereits zehn Einsätzen diese Toranzahl schon erreicht.

Allerdings machte die Löwen-Defensive es den Augsburgern auch leicht: Louis hatte bei seinem Treffer kaum Gegnerdruck. Der Ex-Frankfurter Cody Kunyk hätte beinahe auf 3:0 gestellt (11.), Tim Wohlgemuth kam ebenfalls aus kurzer Distanz zum Abschluss (15.). Pantkowski im Frankfurter Tor bewahrte die Gäste vor einem höheren Rückstand. Löwen-Coach Tom Rowe fand in der Drittelpause aber offenbar die richtigen Worte.

Frankfurt kam deutlich verbessert aus der Kabine. Nach einem Stockschlag von Leon van der Linde hatten die Gäste ihr erstes Powerplay der Partie – und nutzten es. Cameron Brace hämmerte den Puck nach einem gewonnenen Bully in die AEV-Maschen (25.). Der Kanadier jubelte danach demonstrativ in Richtung der Augsburger Fankurve – kam nicht gut an.

Augsburg dominiert dank Dreierpack von Alexandre Grenier gegen Frankfurt

Augsburg schüttelte sich und riss wieder die Spielkontrolle an sich. Thomas Schemitsch traf mit einem Distanzschuss den Pfosten (29.). Im Powerplay sollte der Treffer fallen: Abermals ließen die Frankfurter Grenier frei stehen. Der ließ sich nach einer Hereingabe von Kunyk nicht lange bitten und verwandelte per Schlagschuss zum 3:1 (32.). Frankfurt gab nicht auf, Christopher Wilkie traf den Pfosten – doch jubeln durfte Augsburg.

Button spielte zuerst einen Zuckerpass auf Wohlgemuth. Der legte quer für DJ Busdeker, der zum 4:1 einschob (37.). Grenier holte sich auch im letzten Drittel seinen Treffer: Sein Schuss wurde so abgefälscht, dass Pantkowski keine Chance hatte – 5:1 (44.). Wenn es läuft, dann eben richtig.

Alles schien klar – und dann kam Frankfurt nochmal ran: Brace verwandelte einen Banden-Abpraller noch zum 5:2 (49.). Madison Bowey sah wieder bei diesem Treffer noch beim nächsten Tor der Gäste gut aus: Wilkie verwandelte mit der Rückhand zum 5:3 (53.). Nach etwas Zittern war der Erfolg perfekt. Zu Buche steht noch das DEL-Debüt des 16-jährigen AEV-Verteidigers Liron Alec Pellizzari.

Augsburg: Jones; Bowey, Mayhew; Schemitsch, Button; Renner, van der Linde; Pellizzari – Busdeker, Damiani, Kunyk; Blank, Grenier, Louis; F. Elias, Wohlgemuth, Cramarossa; Hanke, Henriquez, M. Elias

Tore: 1:0 Grenier (6.), 2:0 Louis (10.)., 2:1 Brace (25.) 3:1 Grenier (32.) 4:1 Busdeker (37.), 5:1 Grenier (44.). 5:2 Brace (49.), 5:3 Wilkie (53.). Zuschauer: 5967