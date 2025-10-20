Ein Rohdiamant für die Panther: Liron Pellizzari ist der jüngste DEL-Spieler der AEV-Geschichte

Der 5:3-Sieg der Augsburger Panther gegen Frankfurt war schon eine Weile zu Ende, als der große Auftritt von Liron Pellizzari folgte. Die Profis der Augsburger Panther standen bei ihrer Extrarunde aufgereiht vor dem Stehplatzblock, als Kapitän Max Renner dem 16-Jährigen das Okay gab, alleine nochmals auf die AEV-Fans zu fahren. Pellizzari tat, wie ihm geheißen, und feierte mit den Augsburger Anhängern. Vor gar nicht allzu langer Zeit dürfte er noch selbst eben im Stehplatzblock des Curt-Frenzel-Stadions gestanden haben. Pellizzari ist geboren und aufgewachsen in Augsburg. Seine Familie, die eine Restaurantkette betreibt, ist den Panthern als Sponsor eng verbunden. Und an diesem Sonntagabend war es so weit: Im zweiten Drittel genehmigte AEV-Coach Bill Peters dem Talent einige Minuten auf dem Eis. Pellizarri wurde mit 16 Jahren, acht Monaten und zwei Tagen zum jüngsten Augsburger Profi in der DEL-Geschichte.

Eine beeindruckendes Alter, wie Peters sagte: „Als ich 16 war, habe ich jedenfalls nicht Eishockey auf diesem Niveau gespielt.“ Von den Fähigkeiten seines jüngsten Spielers zeigte sich der Kanadier, der als Coach bekanntlich in der NHL trainierte und auch die Nationalmannschaft seines Landes betreut hatte, sichtlich angetan: „Ich bin beeindruckt von ihm – welche Qualität er jetzt schon auf das Eis bringt, ist bemerkenswert. Ich hätte ihm auch gerne noch ein paar Minuten mehr gegeben, aber Frankfurt hat das Spiel bis zum Schluss eng gehalten.“

Liron Pellizzari bringt bei den Augsburger Panthern vieles mit - etwa die Athletik

Pellizzari selbst sollte sich noch nicht äußern: Der Verein bittet darum, den Teenager noch nicht zu befragen, damit er sich voll seiner Profikarriere widmen kann. Dass der Teenager eines der größten Talente ist, die in der jüngeren Vergangenheit für Augsburg auf das Eis gegangen sind, ist innerhalb des Klubs unstrittig. Pellizzari bringt nicht nur die Technik am Puck und eine gewisse Schnelligkeit mit, sondern verfügt für einen 16-Jährigen jetzt schon über eine außergewöhnliche Athletik. Mit 1,89 Meter Körpergröße und einem Gewicht von 92 Kilo wirkt er nicht wie ein Jugendlicher. Hätte Pellizzari gegen Frankfurt nicht mit dem für Jugendspieler verpflichtenden Schutzgitter auflaufen müssen, wäre der optische Unterschied zu den etablierten DEL-Profis gar nicht so immens gewesen.

Dabei ist das Eishockey im Hause Pellizzari Familiensache: Vater Marco war in seiner Heimat Italien Profi. Liron hat in seiner noch jungen Karriere schon einige Erfahrungen abseits seiner Heimatstadt gemacht: Zur Saison 2023/24 wechselte aus der AEV-Jugendabteilung in die Kaderschmiede der Jungadler Mannheim und blieb dort ein Jahr, ehe es über den Umweg der Delta Hockey Academy in Kanada in der vergangenen Saison wieder zurück zu seinem Heimatverein nach Augsburg ging.

Für die U20 des Augsburger EV war Pellizzari noch am Samstag im Einsatz

Für die U20 des AEV läuft der Rohdiamant derzeit noch parallel auf – ein Umstand, der Panther-Coach Peters zusätzlich beeindruckt: „Liron war am Freitag mit uns in Bremerhaven, hat da noch keine Einsatzzeit bekommen. Am Samstag spielte er für die U20 in der DNL und lieferte (beim 4:2-Sieg gegen Rosenheim, Anm. d. Red.) ein Vorlage. Und am Sonntag spielt er für uns.“

Wie wichtig es für Vereine wie die Augsburger Panther ist, immer wieder Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu integrieren, weiß auch Alexandre Grenier. Der Dreifach-Torschütze gegen die Löwen Frankfurt war am Sonntag der Mann des Abends. Welchen Stellenwert Pellizzari für den Verein einmal haben könnte, ist ihm auch bewusst: „Er kommt aus dieser Stadt. Die Fans wissen, er ist einer von ihnen. Es ist toll, so eine Heimat zu haben.“ Zugleich weiß man innerhalb des Vereins: Jede Minute, die Pellizzari auf dem DEL-Eis bestreitet, ist auch ein Signal an jeden Jugendspieler, der für eine der Nachwuchsmannschaften in Augsburg aufläuft, dass man es bei den Panthern schaffen kann.

Dass sein Spieler mit der Nummer 60 im Heimspiel gegen Frankfurt Eiszeit bekommen habe, sei keine Goodwill-Aktion gewesen, betont Trainer Peters dabei: „Er liebt Eishockey. Und seitdem er bei uns trainiert, verbessert er sich stetig, man sieht die Fortschritte. Und wir wollen Jungs wie ihn dafür belohnen. Er steht vor einer tollen Zukunft.“ Wie gut diese werden kann, kann Peters nur erahnen. Dabei spiele die Zeit für seinen Schützling: „Wenn man davon ausgeht, dass ein Spieler mit 29 Jahren fertig entwickelt ist, hat er noch 13 Jahre vor sich, in denen er besser werden kann.“ Dabei helfen werde ihm sein Umfeld.

Das abschließende Fazit des Panther-Trainers: „Solid family, goog kid, bright future.“ Also: „Stabile Familie, guter Junge, strahlende Zukunft.“ Jetzt liegt es an Pellizzari selbst, den weiteren Weg zu gehen.