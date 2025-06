DEL-Spielplan ist da – die Panther starten in Nürnberg

Mit zwei bayerischen Derbys an den ersten drei Spieltagen starten die Augsburger Panther in die neue Saison der Deutschen Eishockeyliga. Zum DEL-Start am 12. September wird der ehemalige NHL-Cheftrainer und neue AEV-Coach Bill Peters in Nürnberg einen ersten Eindruck von der für ihn neuen Liga erhalten. Am Dienstag (19. September) treten die Augsburger zum ewig jungen Duell beim EHC Red Bull München im SAP-Garden an. Dazwischen gibt es am Sonntag (14. September) um 16.30 Uhr die Heimpremiere im Curt-Frenzel-Stadion gegen das Spitzenteam der Adler Mannheim.

Mit großem Interesse blicken die AEV-Fans auf den Spielplan rund um Weihnachten. An den Feiertagen bietet ein Stadionbesuch eine willkommene Abwechslung zum Familienprogramm. Das Curt-Frenzel-Stadion ist meist unabhängig vom Kontrahenten ausverkauft. In dieser Saison hat der Weihnachts-Spielplan den Panther-Anhängern einiges zu bieten. Am Tag vor Heiligabend (23. Dezember) kommen die Nürnberg Ice Tigers in den Schleifgraben. Die Auswärtsfahrt am 26. Dezember zu den Dresdener Eislöwen am 26. Dezember dürfte der Mannschaft eher weniger schmecken. Danach folgen weitere Heimpartien am 28. Dezember gegen Mannheim, am 2. Januar 2026 gegen Schwenningen und am 6. Januar gegen die Iserlohn Roosters. Dazwischen liegen die Auswärtsauftritte am 30. Dezember in München und am 4. Januar beim Deutschen Meister Eisbären Berlin.

AEV-Publikumsliebling LeBlanc kommt mit Dresden

Ein erstes Wiedersehen mit dem ehemaligen Publikumsliebling Drew LeBlanc ist auf den 4. Dezember terminiert. Dann kommt der Spielmacher mit dem DEL2-Aufsteiger Dresden erstmals nach Augsburg. 2015 hatte der US-Amerikaner seine DEL-Karriere in Augsburg gestartet. 2024 folgte der Wechsel nach Dresden, das in der vergangenen Saison den Aufstieg feierte. Leblanc soll nach zehn Jahren in Deutschland noch vor dem Saisonauftakt die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen und damit nicht mehr das Ausländerkontingent der Eislöwen belasten.

Lange Olympiapause für die Panther

Das Ende der Hauptrunde ist in dieser Spielzeit wegen der langen Olympiapause erst auf Mitte März terminiert. Fast einen Monat lang setzt die DEL zwischen dem 28. Januar und dem 24. Februar aus. Am letzten Spieltag (15. März) haben die Panther Heimrecht gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Sechs Heimspieltermine fallen auf einen Dienstag oder Donnerstag, wobei darunter mit dem 23. Dezember und dem 06. Januar beliebte Termine vor oder an Feiertagen sind.

Die Hauptrunde der Saison 2025-26 endet am 15. März 2026 mit dem 52. Spieltag. Bereits zwei Tage später beginnt die 1. Playoff-Runde. Der neue deutsche Meister steht spätestens am 07. Mai 2026 fest. Während der Hauptrunde unterbricht die DEL vom 03. bis 12. November 2025 für den Deutschland Cup in Landshut den Spielbetrieb.

Alle 364 Spiele der Hauptrunde und die kompletten Playoffs werden live bei MagentaSport zu sehen sein. Zudem wird DF1 jeden Sonntag eine Partie der Hauptrunde im Free-TV zeigen. Neuer Spielbeginn für die Übertragungen bei DF1 ist 16.30 Uhr.

Der Spielplan:

September

Freitag 12.9., 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther

Sonntag 14.9., 16.30 Uhr: Augsburger Panther - Adler Mannheim

Dienstag 19.9., 19.30 Uhr: Red Bull München - Augsburg

Sonntag 21.09.2025 19:00 Augsburger Panther - Iserlohn Roosters

Freitag 26.09.2025 19:30 Augsburger Panther - Kölner Haie

Sonntag 28.09.2025 19:00 Straubing Tigers - Augsburger Panther

Oktober

Freitag 03.10.2025 14:00 Augsburger Panther - Eisbären Berlin

Sonntag 05.10.2025 19:00 Dresdner Eislöwen - Augsburger Panther

Freitag 10.10.2025 19:30 Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg

Sonntag 12.10.2025 14:00 Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther

Freitag 17.10.2025 19:30 Fischtown Pinguins - Augsburger Panther

Sonntag 19.10.2025 16:30 Augsburger Panther - Löwen Frankfurt

Donnerstag 23.10.2025 19:30 Augsburger Panther ERC Ingolstadt

Samstag 25.10.2025 20:00 Eisbären Berlin - Augsburger Panther

Dienstag 28.10.2025 19:30 Augsburger Panther - Fischtown Pinguins

Donnerstag 30.10.2025 19:30 Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther

November

Sonntag 02.11.2025 16:30 Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings

Freitag 14.11.2025 19:30 Augsburger Panther - Straubing Tigers

Sonntag 16.11.2025 16:30 ERC Ingolstadt - Augsburger Panther

Freitag 21.11.2025 19:30 Kölner Haie - Augsburger Panther

Sonntag 23.11.2025 16:30 Augsburger Panther - Red Bull München

Dienstag 25.11.2025 19:30 Löwen Frankfurt - Augsburger Panther

Freitag 28.11.2025 19:30 Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers

Sonntag 30.11.2025 16:30 Iserlohn Roosters - Augsburger Panther

Donnerstag 04.12.2025 19:30 Augsburger Panther - Dresdner Eislöwen

Sonntag 07.12.2025 16:30 Adler Mannheim - Augsburger Panther

Freitag 12.12.2025 19:30 Augsburger Panther - ERC Ingolstadt

Sonntag 14.12.2025 14:00 Fischtown Pinguins - Augsburger Panther

Freitag 19.12.2025 19:30 Löwen Frankfurt - Augsburger Panther

Sonntag 21.12.2025 16:30 Augsburger Panther - Straubing Tigers

Dienstag 23.12.2025 19:30 Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers

Freitag 26.12.2025 19:00 Dresdner Eislöwen - Augsburger Panther

Sonntag 28.12.2025 19:00 Augsburger Panther - Adler Mannheim

Dienstag 30.12.2025 19:30 Red Bull München - Augsburger Panther

Januar

Freitag 02.01.2026 19:30 Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings

Sonntag 04.01.2026 14:00 Eisbären Berlin - Augsburger Panther

Dienstag 06.01.2026 19:00 Augsburger Panther - Iserlohn Roosters

Freitag 09.01.2026 19:30 Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther

Sonntag 11.01.2026 16:30 Augsburger Panther - Kölner Haie

Freitag 16.01.2026 19:30 Augsburger Panther - Löwen Frankfurt

Sonntag 18.01.2026 16:30 Straubing Tigers - Augsburger Panther

Freitag 23.01.2026 19:30 Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther

Sonntag 25.01.2026 14:00 Augsburger Panther - Fischtown Pinguins

Dienstag 27.01.2026 19:30 Augsburger Panther - Eisbären Berlin

Februar

Mittwoch 25.02.2026 19:30 Adler Mannheim Augsburger Panther

Freitag 27.02.2026 19:30 Augsburger Panther - Red Bull München

März

Sonntag 01.03.2026 16:30 Iserlohn Roosters - Augsburger Panther

Mittwoch 04.03.2026 19:30 Kölner Haie - Augsburger Panther

Freitag 06.03.2026 19:30 Augsburger Panther - Dresdner Eislöwen

Sonntag 08.03.2026 19:00 Schwenninger Wild Wings - Augsburger Panther

Freitag 13.03.2026 19:30 ERC Ingolstadt - Augsburger Panther

Sonntag 15.03.2026 14:00 Augsburger Panther Grizzlys Wolfsburg