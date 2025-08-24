Bye bye, Robo: Ex-Panther-Kapitän Denis Reul verkündet das Karriereende

Ein DEL-Urgestein und ehemaliger Kapitän der Augsburger Panther hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Denis Reul verlässt nach 811 Einsätzen in der Deutschen Eishockey Liga, zwei deutschen Meisterschaften mit den Adler Mannheim und sechs WM-Teilnahmen die große Bühne. Das gaben die Mannheimer zusammen mit dem Spieler bekannt, der von 2009 bis 2024 für die Adler aktiv gewesen war. In der vergangenen Spielzeit hatte der 36-Jährige die Augsburger Panther in 50 Partien als Kapitän aufs Eis geführt. Danach hatte Reul keinen Vertrag mehr erhalten.

Spielführer war Reul auch bei den Adler Mannheim gewesen. Der Topklub gab im Zuge der Bekanntgabe von Reuls Karriereende bekannt, dass dessen Rückennummer 29 künftig nicht mehr vergeben wird. In der Stellungnahme des Vereins wird Reul wie folgt zitiert: „Ich blicke auf eine lange, erfüllende Karriere zurück und bin so dankbar, dass ich einen so großen Teil davon hier verbringen durfte. Dass meine Rückennummer nicht mehr vergeben werden soll, ist etwas ganz Besonderes für mich – ein Traum, der jetzt wahr wird.“

Die Augsburger Panther verabschieden Denis Reul mit einem Augenzwinkern

Auch die Augsburger Panther verabschiedeten Reul herzlich in den Eishockey-Ruhestand. Auf Instagram schrieb der AEV: „Wir verneigen uns vor Denis Reul! Unser letztjähriger Kapitän beendet seine beeindruckende Spielerkarriere. Lieber Robo, wir wünschen dir von Herzen nur das Allerbeste für deinen neuen Lebensabschnitt.“

Eine humorvolle Spitze platzierten die Panther dann noch: „P.S. Danke im Namen aller Glasscheiben entlang der Banden in den Stadien der Penny DEL!“ Hintergrund: In der vergangenen Saison verzeichnete Reul, der mit seinen Gegenspielern traditionell wenig Erbarmen kannte, gleich zwei Treffer der anderen Art. Gleich zweimal führte er einen Check derart effektiv aus, dass der über die Bande fliegende Gegenspieler eine Glasscheibe demolierte. Besonders spektakulär war der Zweikampf mit Schwenningens Sebastian Uvira im Februar im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Beim 5:3-Sieg Augsburgs musste wegen Reul eine neue Glasscheibe an der Bande installiert werden. Zumindest diese Gefahr ist jetzt ein wenig kleiner geworden.