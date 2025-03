Der Topscorer geht: Anrei Hakulinen verlässt die Augsburger Panther

Die Finnen-Welle ist nach zwei Jahren in Augsburg endgültig Geschichte. Die Panther geben die Trennung von Anrei Hakulinen bekannt. In der vergangenen und der aktuellen Saison stürmte der finnische Ex-Nationalspieler für den Klub aus der Deutschen Eishockeyliga. In beiden Spielzeiten war der Außenstürmer der Topscorer der Mannschaft. In der Saison 2023/24 erzielte Hakulinen 21 Treffer und gab 18 Vorlagen. In der gerade abgelaufenen Punktrunde Saison wies die Statistik acht Tore und 24 Pässe aus. Im Vorjahr waren mit Stürmer Karjalainen und Verteidiger Otso Rantakari noch drei Finnen im AEV-Kader vertreten.

AEV-Sportdirektor Mitchell baut die Mannschaft um

Sportdirektor Larry Mitchell verabschiedet den Skandinavier mit warmen Worten: „Anrei Hakulinen hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, offensiv im Verlauf der Saison gesteigert und mit den gezeigten Leistungen so schlussendlich auch großen Anteil an unserem Klassenerhalt.“ Der 35-jährige Finne zeigte sich in seinem zweiten AEV-Jahr schwankend in den Leistungen, wirkte phasenweise unkonzentriert und räumte selbst ein, das ihm das Selbstvertrauen fehlte. Taktisch war auf den feinen Techniker, der seinen Körper einzusetzen wusste, jedoch stets Verlass. Im Panther-Kader stehen größere Umbauten bevor.