Sind die neuen Panther hungriger?

Die neue Panther-Mannschaft ist nahezu komplett. Knapp einen Monat bevor die Nordamerikaner in Augsburg eintreffen, fehlt lediglich ein Importstürmer. Ein Blick auf den neuen Kader, mit Einschätzungen von Neuzugang Tim Wohlgemuth:

Torhüter Sportdirektor Larry Mitchell setzt auf ein komplett neues Duo. Wohlgemuth ist von Michael Garteig als eingeplante Nummer eins überzeugt. „Michael ist ein unfassbarer Torwart. Ich bin überrascht, dass man ihn aus Ingolstadt hat gehen lassen, ohne die Umstände zu kennen“, sagt der Angreifer, der mit dem kanadischen Schlussmann bei den Oberbayern zusammen gespielt hat. Wohlgemuth sieht die Panther mit dem Amerikaner Peyton Jones von den Vienna Capitals aus Österreich als weiteren Keeper gut aufgestellt. Ein starker Torhüter sei im Eishockey viel wichtiger als beispielsweise im Fußball, sagt Wohlgemuth. Während ein Fußballkeeper oft nur etwa zehn Torschüsse pro Partie zu halten bekommt, stehen die Schlussmänner auf dem Eis fast permanent im Fokus und sind mit durchschnittlich rund 40 Torschüssen konfrontiert.

Die Abwehr war die Problemzone der Augsburger Panther

Abwehr Die Verteidigung war in der vergangenen Saison eine Problemzone der Panther. Der Handlungsdruck von Mitchell war in diesem Mannschaftsteil am größten. Die Importspieler Madison Bowey (Cleveland/AHL) und Kyle Mayhew sind neu in der DEL. Beide dürften stärker einzuschätzen sein als die Abgänge Nolan Zajac und Riley McCourt. Auf dem Papier ist die Abwehr jünger und größer geworden. Das war Mitchells Plan. Erste und wichtigste Personalie war die Vertragsverlängerung von Top-Verteidiger Thomas Schemitsch. Der erste Pflock war eingerammt. Gegen den neu verpflichteten Ex-Wolfsburger Ryan Button hat Wohlgemuth oft gespielt. Sein Urteil über den Deutsch-Kanadier, der mit dem EHC Red Bull München den Gewinn des deutschen Meistertitels gefeiert und davor in Iserlohn gespielt hat: „Ein robuster Verteidiger, ein ziemlicher Knochen.“

Mit Moritz Wirth (26) kommt vom Absteiger Düsseldorfer EG ein Verteidiger, der sowohl in der Offensive (fünf Tore und 25 Vorlagen) als auch im Körperspiel überzeugen konnte. Seinen neuen Teamkollegen Fabrizio Pilu von den Adlern Mannheim beurteilt Stürmer Wohlgemuth so: „Ein rechts schießender Verteidiger, der auch noch gut schlittschuhlaufen kann – so viele deutsche Abwehrspieler mit diesen Qualitäten gibt es nicht.“ Wirth wie auch Pilu zählen außerdem zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Beide Neuzugänge von den Liga-Konkurrenten sind vergleichsweise jung, verfügen jedoch über reichlich DEL-Erfahrung. Der Kampf um einen Platz in den ersten drei Verteidigerpaaren dürfte härter werden als in der vergangenen Saison.

Verjüngungskur im AEV-Angriff

Angriff Jünger und hoffentlich auch hungriger sind die Augsburger im Angriff geworden. Im Quartett der deutschen DEL-Neuzugänge ist Tim Wohlgemuth mit seinen 25 Jahren der älteste Spieler neben Alexander Blank (23) aus Düsseldorf und Enrico Henriquez-Morales (23) aus Ingolstadt. Der 18-jährige Sebastian Zwickl vom Zweitligisten Rosenheim wird um seine DEL-Chance kämpfen müssen. Doch allein diese Verpflichtungen werden, obwohl mit Thomas J. Trevelyan ein 41-Jähriger im Kader steht, den Altersschnitt der Panther wohl senken. Wohlgemuth selbst will sich wieder mehr Verantwortung erarbeiten, als er zuletzt bei den Kölner Haien bekommen hat.

Icon Vergrößern Tim Wohlgemuth ist neu im Kader der Augsburger Panther. Foto: Milan Sako Icon Schließen Schließen Tim Wohlgemuth ist neu im Kader der Augsburger Panther. Foto: Milan Sako

In den vergangenen beiden Jahren spielte der gebürtige Kaufbeurer mit Alexandre Grenier in Köln zusammen. Der Kanadier ist der bisherige Königstransfer. In der Haie-Kabine kamen beide besten klar. Auf dem Eis überzeugte Grenier in allen Belangen. Mit 27 Toren (davon allein zehn Treffer in den Play-offs des Vizemeisters) und 32 Vorlagen in 58 Spielen ist Grenier der beste Neuzugang, den die Augsburger aus der DEL je verpflichten konnten. „Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Alexandre ist so ziemlich genau das, was man in Bezug auf Geschwindigkeit und Schuss in seinem Kader haben möchte“, sagt Wohlgemuth über seinen alten und neuen Teamkollegen und fährt fort: „Das ist eine Verpflichtung, die aus jeder Sicht Sinn ergibt.“ Die Hintergründe, warum die Rheinländer ihrem treffsicheren Stürmer keine Vertragsverlängerung angeboten haben, kennt Wohlgemuth nicht. In Köln wird spekuliert, dass der finnische Cheftrainer Kari Jalonen den finnischen Einschlag in seinem Kader erhöhen will.

Versteckte Kritik an Anthony Louis

Von den verbliebenen Importspielern im Kader hat Cody Kunyk mit zwölf Toren in 34 Einsätzen seine Torgefahr vor seiner Beinverletzung unter Beweis gestellt. Dem 35-Jährigen ist mit seinem Ehrgeiz zuzutrauen, dass er an diese Performance anknüpfen kann. Riley Damiani als Europa-Neuling hat mit 15 Einsätzen (drei Tore/sechs Vorlagen) vor seiner Schulterverletzung erst in die DEL geschnuppert. Mit 25 Jahren wird sein Ehrgeiz groß genug sein, um zu zeigen, dass er noch wertvoller ist als seine Auftritte im Datschi-Kostüm als Glücksbringer im Abstiegsendspurt. Anthony Louis erhielt ein Vertrags-Angebot, obwohl der US-Amerikaner mit sechs Treffern und 23 Vorlagen nicht vollends überzeugen konnte. In seiner Einschätzung zur Vertragsverlängerung packte Sportdirektor Mitchell seine Kritik in freundliche Worte: „Wir trauen ihm durchaus zu, dass er seine Punkteausbeute in seiner zweiten Saison in der DEL steigern wird.“