Ein Panther-Gegner meldet einen Rekord

Ein Dutzend bekannte DEL-Klubs und mit den Dresdner Eislöwen ein neuer Gegner warten in der kommenden Saison auf die Augsburger Panther. Wir blicken auf die AEV-Konkurrenten und wie sie sich verstärkt haben.

Kölner Haie Bleibt er oder hört er doch auf? Klub-Ikone Moritz Müller ließ sich Zeit, bis er verkündete, noch ein Jahr dranzuhängen. Der Haie-Kapitän geht in seine 23. DEL-Saison und macht sich daran, den absoluten Liga-Rekord von Mirko Lüdemann mit 1197 Spielen anzugreifen. Der 38-jährige Müller steht bei 1131 Einsätzen. Wenn „Mo“ verletzungsfrei bleibt und der Vizemeister wieder in die Play-offs-einzieht, sollte die Lüdemann-Bestmarke fallen. Trainer Kari Jalonen konnte den Kader nach seinen Wünschen aufpeppen. Auf den starken Scorer Alexandre Grenier legte der finnische Übungsleiter keinen gesteigerten Wert. Man bot dem Kanadier keinen Vertrag mehr an. Augsburg griff zu.

Tim Wohlgemuth wollte mehr als nur den Ergänzungsspieler in den hinteren Sturmreihen geben und wechselte ebenfalls zum AEV. Im Tor ließ man Publikumsliebling Julius Hudacek zum Aufsteiger Dresden ziehen. Dafür kam aus Mannheim Felix Brückmann an den Rhein. Mit Brückmann hatte noch Augsburgs jetziger Goalie-Coach Denis Endras ein Duo bei den Adlern gebildet.

Grizzlys Wolfsburg Das Verpassen der Play-offs hat die Grizzlys hart getroffen und sorgte für tiefgreifende Veränderungen im Kader. Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf musste auf die sportliche Pleite reagieren. Die Qualitäten von Trainer Mike Stewart wurden nicht infrage gestellt. Auf den Schlüsselpositionen war der Umbruch gravierend. Gleich sieben Importspieler mussten ihre Taschen packen. Der Deutsch-Kanadier Ryan Button wechselte in die Abwehr der Augsburger Panther. Ethan Prow von den Rochester Americans (AHL) soll künftig das Powerplay lenken. Einer der Top-Transfers im Sturm ist Tyler Gaudet von der Düsseldorfer EG. Bleiben durfte Torjäger Matt White, von dem die Fans in Augsburg noch immer schwärmen. Spencer Machacek ist als Kapitän weiterhin die Identifikationsfigur der Grizzlys.

Iserlohn Roosters Obwohl die Roosters nicht bis zum letzten Spieltag um den Ligaverbleib zittern mussten, fiel der Kader-Umbruch radikal aus. 15 Abgänge meldet der Klub aus dem Sauerland. In der Abwehr ist der Umbau gravierend, mit keinem einzigen Importspieler wurde verlängert. Sportdirektor Franz Fritzmeier, der bei den Roosters zuletzt genau wie Larry Mitchell in Augsburg als Trainer arbeitete, präsentierte mit Stefan Nyman einen neuen Coach. Der 52-jährige Schwede war in den vergangenen elf Jahren in europäischen Top-Ligen als Assistenzcoach aktiv: zehn Jahre lang in der schwedischen SHL, dazu kommt ein Engagement beim HC Lugano in der Schweiz. Zu Beginn seiner Laufbahn hinter der Bande war Nyman als Headcoach, Manager und Scout in Dänemark sowie der zweiten und dritten schwedischen Liga aktiv. Nyman kennt das Stadion am Seilersee aus zwei Zweitligajahren in Iserlohn zwischen 1997 und 1999.

Schwenninger Wild Wings Wer als Neunter sicher die Play-offs verpasste und gegen Nürnberg nur knapp den Einzug ins Viertelfinale verpasste, hat ziemlich viel richtig gemacht, zumindest wenn er nicht zu den DEL-Platzhirschen zählt. Insofern ist es nur konsequent, dass der erfahrene DEL-Geschäftsführer Stefan Wagner den Kader nur auf wenigen Positionen veränderte. Im Tor setzen die Wild Wings auf den bewährten Schweden Joacim Eriksson, der in sein sechstes Schwenningen-Jahr geht. Die Abwehr verstärken Rückkehrer Dominik Bittner aus München und Eric Martinsson. Der Schwede, der zuletzt zwei Jahre beim Erstligisten Växjö spielte, sollte höheren Ansprüchen gerecht werden und ist auch für das Powerplay vorgesehen. Im Sturm hofft Trainer Steve Walker, dass der Ex-Mannheimer Jordan Szwarz die Erwartungen erfüllt. Ansonsten peilt Schwenningen mit einem eingespielten Kader wieder die Play-offs an.

ERC Ingolstadt Mit elf Neuzugängen fällt der Umbruch groß aus bei den Oberbayern. Der Abgang von Nationalstürmer Wojciech Stachowiak, der sein Glück in der NHL bei Tampa versucht, wiegt am schwersten. Das wird nur die Mannschaft auffangen können. Überraschend auch der Abgang von Publikumsliebling Michael Garteig zum Bayern-Rivalen Augsburg. Man darf gespannt sein, wie die ERCI-Fans den Kanadier beim ersten AEV-Match in Ingolstadt empfangen werden. Sportdirektor Tim Regan hat den Kanadier Brett Brochu aus Fort Wyane (ECHL) als neue Nummer eins ausgesucht. Auch Stürmer Enrico Henriquez-Morales zog es nur wenige Kilometer weiter westlich nach Schwaben. In der Abwehr mussten die Schanzer heftig bluten. Der langjährige Kapitän Fabio Wagner (nach München) ist wie Arbeitstier Mat Bodie (Karriereende) kaum zu ersetzen. Die Defensive ist mit dem Kanadier Chris Jandric (Trois-Rivieres/ECHL) oder dem Kölner Talent Edwin Tropmann deutlich jünger und unerfahrener geworden. Im Angriff konnte der letztjährige Halbfinalist mit Ausnahme von Stachowiak die Stützen wie Powell, Keating, Sheen und Agostino halten. Auf die erfahrenen deutschen Stürmer Daniel Schmölz und Daniel Pietta ist sowieso Verlass.

Adler Mannheim Rekordverdächtige 16 Abgänge melden die Adler. Der Umbruch ist gewaltig, nachdem Mannheim mit dem glatten 0:4-Aus im Halbfinale gegen den späteren Meister Berlin die Chance auf den heiß ersehnten Titelgewinn verspielte. Den gravierendsten Umbruch gab es im Tor. Mit dem schwedischen Riesen (1,93 Meter) Johann Mattsson, der die letzten Jahre bei vier KHL-Klubs verbrachte, und Maximilian Franzreb aus Bremerhaven hofft Manager und Trainer Dallas Eakins auf Stabilität auf der wichtigsten Eishockey-Position. Arno Tiefensee wagt den Sprung in die NHL zu den Dallas Stars. Felix Brückmann hat bei Vizemeister Köln angeheuert. Ansonsten durfte Manager Eakins wie gewohnt bei seinen Einkäufen ins obere Regal greifen.

In der Abwehr kamen die Kontingentspieler Dan Renouf und Nicolas Mattinen. Der Sturm wurde unter anderem mit den Nationalspielern Alexander Ehl aus Düsseldorf und Justin Schütz aus Köln aufgepeppt. Im sechsten Adler-Sturm wird immer noch der Ex-Augsburger Samuel Soramies geführt. Der Angreifer, der 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft WM-Silber gewann, kommt sportlich nicht mehr auf die Beine und wird zur tragischen Figur. Der Ex-Nationalspieler hat immer noch einen Vertrag und zählt zum Adler-Kader. Im Kader wird der Ex-Nationalspieler noch aufgeführt, auf dem offiziellen Mannschaftsbild fehlt Soramies jedoch.

Sohn von Ex-Panther Bakos geht nach Straubing

Straubing Tigers Die wichtigste Personalie war der Torhüter. Die Niederbayern verpflichteten Henrik Haukeland, der in Düsseldorf einen Rentenvertrag über sieben Jahre hatte. Bis 2030 wäre der sündteure Kontrakt (den die Verantwortlichen im Nachhinein gerne früher gelöst hätten) mit dem Norweger gelaufen. Nun liefert sich Haukeland mit Nationaltorhüter Florian Bugl einen Kampf um die Nummer eins im Tor, nicht die schlechteste Basis für eine erneut erfolgreiche Saison. Straubing hat sich im Lauf der Jahre zum sicheren Play-off-Kandidaten entwickelt. Mit der Rückkehr von Stefan Loibl aus Mannheim und der Verpflichtung von Filip Varejcka (München) haben sich die Tigers zwei starke deutsche Stürmer geangelt. Auf den Importstellen ist das Team ordentlich besetzt. Die Abwehr verstärken die beiden Kanadier Zac Leslie aus Mannheim und Nicolas Beaudin vom tschechischen Erstligisten Brünn.

Nürnberg Ice Tigers Die Trainer-Überraschung des Vorjahres war Mitch O’Keefe. Sportmanager Stefan Ustorf hatte den Kanadier als DEL-Neuling rausgetaucht und einen Glücksgriff gemacht. Der frühere, eher mittelmäßige Torwart führte die Franken sicher in die Play-offs (Rang acht) und ins Viertel-finale. Allerdings verließ im Frühjahr Torwart Leon Hungerecker die Ice Tigers nach Bremerhaven. Evan Fitzpatrick aus München soll die Lücke schließen. Ansonsten halten sich die Anpassungen im Kader in Grenzen.

Die Abwehr bleibt unverändert. Im Sturm sicherten sich die Franken die Dienste von Timo Bakos. Der Sohn des Augsburger Ex-Nationalspielers Michael Bakos kommt aus der US-amerikanischen College-Liga NCAA nach Nürnberg und erhielt einen Zweijahresvertrag. Der 24 Jahre alte Stürmer verbrachte die zurückliegenden vier Spielzeiten an der Lake Superior State University in Sault Ste. Marie im US-Bundesstaat Michigan.

Löwen Frankfurt Vom Assistenz-Trainer rückte Jan Barta zum Sportdirektor auf und hatte die Aufgabe, den Kader auf Play-off-Tauglichkeit zu trimmen. Die Ansprüche in der Bankenmetropole sind trotz des abgerocktesten Stadions der Liga hoch. Mirko Pantkowski aus Köln verstärkt den Druck auf die beiden Torhüter Cody Brenner und Jussi Olkinuora (Finnland). Die Hessen müssen den Verlust von Dominik Bokk (Köln) und Julian Napravnik (Iserlohn) auffangen. Das deutsche Stürmer-Duo steuerte immerhin 24 Treffer bei. Den Neuzugängen Jakob Lilja (Fribourg/Schweiz) und Matthew Wedman (Banska Bystrica/Slowakei) wird mehr zugetraut. An Abwehrspieler Michael Joyoux waren die Augsburger angeblich auch interessiert. Ob der Offensiv-Verteidiger aus der zweiten schwedischen Liga (Oskarshamn) auch in der DEL funktioniert, wird sich zeigen.

Ex-Panther LeBlanc spielt mit deutschem Pass

Dresdner Eislöwen Klotzen statt kleckern lautet die Devise in Sachsen. Mutig: Als Aufsteiger haben sich die Eislöwen gleich mal die nicht gerade einfache Organisation des Wintergames draufgepackt. Zum Ost-Derby kommt der Deutsche Meister am 10. Januar ins Rudolf-Harbig-Stadion des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden. Da dürfte in Ostalgie geschwärmt werden, über 20.000 Tickets waren Anfang Juli verkauft. Die Eisbären hießen einst ebenfalls Dynamo Berlin. Die Sportvereinigung Dynamo war eine Dachorganisation für Sportvereine, die von den Sicherheitsorganen der DDR (Volkspolizei, Stasi) getragen wurde.

Die Vergangenheit dürfte dem Ex-Augsburger Drew Le-Blanc herzlich egal sein. Mit einem deutschen Pass belegt der US-Amerikaner keine Kontingentstelle mehr. Le-Blanc freut sich auf Trevor Parkes, einen Kumpel aus gemeinsamen Augsburger Zeiten. Auch Parkes, der in der vergangenen Saison in München wegen einer schweren Knieverletzung komplett ausfiel, erhielt seine Einbürgerung. Dresden dürfte mit dem DEL-erprobten Trainer Niklas Sundblad und einem angegrauten Kader (17 Profis sind 30 Jahre oder älter) gegen den Abstieg kämpfen.

Münchens wahre Liebe: AEV

EHC Red Bull München Nach zwei Spielzeiten mit überschaubarem Erfolg bauten die Münchner ihr Team kräftig um. In der abgelaufenen Saison war für den von Red Bull gut gepäppelten Klub bereits im Viertelfinale Endstation – so früh wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und das passierte ausgerechnet in der Premierensaison im nagelneuen Sporttempel SAP Garden.

Elf Zugänge und einen neuen Coach holte Sportdirektor Christian Winkler. Irgendwie hatte der EHC davor keinen geeigneten Nachfolger für die Trainer-Ikone Don Jackson gefunden. Ex-Bundestrainer Toni Söderholm, Max Kaltenhauser und selbst Jackson als Neuauflage fanden nicht mehr in die Erfolgsspur. Jetzt soll es der US-Amerikaner Oliver David richten. Der 47-Jährige kommt von Red Bull Salzburg, die er zuletzt zu zwei Titeln in der österreichisch geprägten ICE HL geführt hatte.

Die spektakulärsten Neulinge in der Abwehr sind der deutsche WM-Teilnehmer Fabio Wagner aus Ingolstadt und Ryan Murphy. Der Ex-NHL-Profi kommt aus Salzburg. Im Angriff sollen Nürnbergs Top-Torjäger Jeremy Mc-Kenna und Gabriel Fontaine vom Deutschen Meister Berlin für frischen Wind sorgen. Aus Wolfsburg holte Winkler den deutschen Nationalspiel Luis Schinko. Mindestens das Halbfinale muss erreicht werden, sonst kommen unangenehme Fragen aus der Red-Bull-Zentrale an Sportdirektor Winkler.

Fischtown Pinguins Bremerhaven Nominell schicken die Norddeutschen ein sehr starkes und attraktives Team ins Rennen. Der „Karawanken-Express“ mit den Slowenen Jan Urbas, Ziga Jeglic und Miha Verlic rollt weiter an der Nordsee. Stürmer Andy Miele, zuletzt Spitzenverdiener und Leistungsträger in Wolfsburg, dürfte keine Anpassungsschwierigkeiten haben. Hinzu kommt der defensivstarke Stürmer Nicolas Krämmer, der aus München wechselte. Bremerhaven gilt im Paket mit dem erfahrenen Trainer Alexander Sulzer wieder als sicherer Play-off-Kandidat.

Eisbären Berlin Der Meister sollte das Maß der Dinge bleiben. Die Fans glauben sowieso an ihre Lieblinge. Bereits Anfang Juli hatten die Hauptstädter einen neuen Rekord vermeldet. Bereits 6660 Dauerkarten waren verkauft, also mehr, als die Kapazität des Curt-Frenzel-Stadions (6179) beträgt. Sportdirektor Stephane Richer hat das Budget und das Renommee, um den Kern des Erfolgsteams zusammenzuhalten. Bekanntester Neuzugang ist Andreas Eder aus München. Der 29-Jährige ist der Bruder des im Januar verstorbenen Tobias Eder. Die Eisbären sind die vierte DEL-Station des am Tegernsee geborenen Nationalstürmers. Aus Bremerhaven kam der gute deutsche Angreifer Markus Vikingstad. Der Titel führt über Berlin.