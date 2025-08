Panther-Neuzugang Henriquez-Morales will „dem Gegner unter die Haut“

Mit Brauereien kennen sich Eishockey-Profis aus. Nicht, dass Bier unbedingt das Lieblingsgetränk der Sportler ist. Die Unternehmen aus der flüssigen Branche zählen fast immer zum regionalen Sponsoren-Pool von Sport-Klubs. In Rosenheim, wo Enrico Henriquez-Morales groß geworden ist, hat er bereits Flötzinger und Auerbräu besucht. Am Montag folgte nun die Premiere bei seinem neuen Klub. Henriquez-Morales half zusammen mit seinem Teamkollegen Tim Wohlgemuth und Brauereichef Sebastian Priller an der Braustätte des Augsburger Traditionsbetriebs am Hauptbahnhof, das Stadionbier „Panther Pur“ einzubrauen. Seit 25 Jahren schütten die Profis bei Riegele das doppelt gebrannte Malz in den Maischebottich, wo das dunkle Bier entsteht.

Henriquez-Morales ist neu im Panther-Team. In der Stadt findet er sich allerdings schon gut zurecht. Seit Mai wohnt der 24-Jährige mit Freundin Lara unweit des Curt-Frenzel-Stadions. „Augsburg ist schon deutlich größer als Ingolstadt. Es ist mehr los, das gefällt uns“, schildert der Stürmer seine ersten Eindrücke. Stammgast war er in den vergangenen Wochen im Kraftraum des Curt-Frenzel-Stadions. Werktags von Montag bis Freitag wurde trainiert. Der Angreifer setzt sich ehrgeizige Ziele. Mit seiner Situation zuletzt beim ERC Ingolstadt war er nicht glücklich: „Ich bin mehr als die Hälfte der Saison als überzähliger Spieler auf der Tribüne gehockt. Das will ich ändern und mir einen Stammplatz bei den Augsburger Panthern erkämpfen.“

Guter Draht zu AEV-Sportdirektor Larry Mitchell

Henriquez-Morales lagen nach seinem Abschied von den Oberbaýern mehrere Angebote unter anderem aus der DEL vor. Zu Augsburgs Sportdirektor hat er einen guten Draht. „Ich hatte gute Gespräche mit Larry Mitchell. Das hat letztendlich den Ausschlag für Augsburg gegeben“, erzählt er. Die Konkurrenz im Kader ist vielleicht nicht ganz so stark wie bei den Oberbayern. Aber auch beim AEV balgen sich 15 Angreifer um die Plätze in den vier Angriffsreihen mit zwölf Stürmern.

„Chico“, wie er von den Kollegen gerufen wird, konzentriert sich zunächst auf die Grundtugenden eines Stürmers. „Ich will defensiv meine Aufgaben zu hundert Prozent erledigen und dem Gegner mit einer giftigen Spielweise unter die Haut gehen. Wenn ich noch weitere Aufgaben bekomme, sehe ich das als Zugabe“, sagt der gebürtige Bad Aiblinger mit chilenischen Wurzeln. Er ist eher der Typ Eishockey-Malocher, wie seine Statistik mit 14 Toren und 24 Vorlagen in 168 DEL-Einsätzen ausweist.

Bill Peters bittet am 8. August zum ersten Eistraining

In den vergangenen Wochen reisten Henriquez-Morales, Wohlgemuth und weitere AEV-Spieler zweimal pro Woche zum Training in den Münchner SAP Garden. Diese Auswärtstouren sind beendet. In dieser Woche schwitzen die Panther ihre Ausrüstung in freiwilligen Einheiten im Curt-Frenzel-Stadion ein. Am Freitag (8. August) bittet Coach Bill Peters die neu formierte Panther-Mannschaft zwischen 16 und 18 Uhr zum ersten öffentlichen Training inklusive einer Teampräsentation auf dem Eis durch Stadionsprecher Alex Dußmann. Von 19 bis 20 Uhr folgt auf Bobs Terrasse die erste Autogrammstunde der neuen Saison.