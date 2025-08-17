Augsburger Panther verpassen Turniersieg in Straubing im Penaltyschießen

Mit einem Sieg und einer Niederlage beim Gäubodencup in Straubing sind die Augsburger Panther in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Gelang im Halbfinale gegen die Gastgeber in Straubing noch 3:2-Sieg nach Penaltys (1:0, 0:2, 1:0), fand auch das Finale gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag nach regulärer Spielzeit keinen Sieger. Im Gegensatz zum Freitagabend hatten die Panther hier das Nachsehen. Mit 3:4 (1:0, 0:0, 2:3) nach Penalty ging der Titel an die Franken. Bitter für den AEV: Bis sieben Minuten vor Ende führte das Team von Bill Peters mit 3:1, ehe es noch den Ausgleich hinnehmen musste.

Nürnberg war etwas besser ins Spiel gekommen, das erste Tor erzielte aber ein Augsburger: Neuzugang Enrcio Henriquez aus Ingolstadt besorgte das 1:0 (11.). Alexandre Grenier, gegen Straubing mit einem Treffer und dem entscheidenden Penalty noch der Man of the Match, vergab im zweiten Drittel einen Strafstoß (31.). Nürnberg, gab nun immer mehr den Ton an, scheiterte aber immer wieder am glänzend aufgelegten Ersatzgoalie Peyton Jones. Der Deutsch-Amerikaner, der vor der Spielzeit von den Vienna Capitals gekommen war, deutete an, ein guter Ersatz für Stammkeeper Michael Garteig zu sein, der am Freitag im Panther-Kasten gestanden hatte. Kapitän des AEV war diesmal Thomas Schemitsch, seine Stellvertreter hießen Alexandre Grenier und Alex Blank

Gäubodencup 2025: Im Penaltyschießen traf nur Cody Kunyk für die Augsburger Panther

Kurz vor Schluss fielen die Treffer aber doch: Zuerst kam Nürnberg durch Thomas Heigl zum Ausgleich (45.). Grenier traf auch im zweiten Spiel für den AEV (46.), TJ Trevelyan besorgte gar das 3:1 (49.). Doch durch die Tore von erneut Heigl (54.) und Owen Headrick im Powerplay (59.) erzwangen die Franken die Entscheidung im Duell Mann gegen Mann. Im Penaltyschießen traf für Augsburg nur Kapitän Cody Kunyk, für die Ice Tigers trafen Will Graber und erneut Heigl. Der nächste Test für die Augsburger Panther folgt am Freitag, 22. August, beim Bodenseecup gegen den SC Rapperswil-Jona Lakers.