Die Ehrfahrung lehrt: Vorsicht mit Prognosen

Die Augsburger Panther sind noch in der Findungsphase. Das hat das zurückliegende Wochenende mit einem Sieg und einer Niederlage gezeigt. 15 Neuzugänge und ein neuer Trainer müssen sich zu einer Mannschaft zusammenfinden. Theoretisch hat diese das Potenzial, dem Abstiegskampf aus dem Weg zu gehen. Allerdings gab es ähnliche Einschätzungen auch schon in den vergangenen Jahren. Aufbruchstimmung, Optimismus, neue Trainer, Umbrüche im Kader - alles dagewesen. Trotzdem steckten die Panther dreimal in Folge bis zum Hals im Tabellenkeller und vermieden den Abstieg nur mit viel Glück.

Drei AEV-Leistungsträger waren lange verletzt

Es ist also Vorsicht geboten, was ja generell gelten sollte für Prognosen jeglicher Art. Beispielsweise hatte Verletzungspech vergangene Saison einen nicht unerheblichen Anteil am miserablen Abschneiden. Momentan ist gut zu beobachten, wie wichtig Riley Damiani, Anthony Louis und Cody Kunyk für die Mannschaft sind. Alle drei fehlten vergangenes Jahr langfristig. Umgekehrt leidet beispielsweise Alexandre Grenier, im Sommer als eine Art Königstransfer aus Köln gekommen, unter Ladehemmung und steht nach einer starken Vorbereitungsphase bei null DEL-Toren für Augsburg.

Ein Trio im Tabellenkeller

An dieser Stelle sei dann doch eine vorsichtige Prognose erlaubt: Kommt Grenier in die Gänge und bleibt das Verletzungspech fern, wird es eine ungefährliche Saison. Zumal sich Aufsteiger Dresden, Frankfurt und Iserlohn bereits als Kellerkinder beworben haben. Vielleicht macht dieses Trio dann auch den Absteiger unter sich aus. Der Konjunktiv war eben schon immer der beste Freund des Wahrsagers.