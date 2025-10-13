Warum die Panther auf dem Boden bleiben müssen

Die Panther feiern drei Siege in Serie. Sie haben in den jüngsten vier Spielen gepunktet. Die Formkurve der Mannschaft zeigt nach oben. Das zahlt sich in der Tabelle aus. Nach zehn Spieltagen liegt die Mannschaft von Trainer Bill Peters mit 15 Punkten auf Rang sieben und damit auf Play-off-Kurs. Der Abstand zu Schlusslicht und DEL-Aufsteiger Dresden beträgt bereits zehn Punkte. Gehört der Abstiegskampf der Vergangenheit an? Steigen die Panther nach drei sportlich dunklen Jahren im DEL-Tabellenkeller zumindest wieder eine Etage höher?

Gewaltiger Personal-Umbruch war positiv

Ein Vorteil des gewaltigen Personal-Umbruchs ist, dass neue Spieler den nervenaufreibenden Kampf um den Ligaerhalt der vergangenen drei Spielzeiten nur vom Hörensagen kennen. Das Team, und da vor allem die notorisch zuversichtlichen Nordamerikaner, geht mit einem komplett neuen Mindset, mit einer positiven Einstellung, an die Aufgabe heran. Der Cheftrainer und die Spieler nehmen das Wort Abstiegskampf nicht in den Mund und sprechen nur von den Play-offs.

Gut so: Der 41-Jährige Trevelyan ist keine Führungsfigur

Die Panther wirken gefestigter als vor einem Jahr. Das Spielerpersonal ist besser. T. J. Trevelyan ist nicht mehr das Aushängeschild der deutschen Spieler. Das ist gut so. Wenn ein 41-Jähriger die Führungsfigur ist, dann hat ein DEL-Team meist ein Problem. Die Abwehr inklusive Torhüter Michael Garteig wirkt stabiler. Im Sturm lebt der AEV nicht nur von einer treffsicheren Reihe.

Rückblende: Vor genau einem Jahr rangierten die Augsburger ebenfalls nach zehn Spieltagen mit 17 Zählern sogar auf dem fünften Platz. Es folgten Pleitenserien. Trainer Ted Dent musste gehen. Die aktuelle Performance und die Qualität des Personals lassen auf eine erfolgreichere Spielzeit hoffen. Mehr nicht. Noch ist es zu früh, um in Euphorie zu verfallen.