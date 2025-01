Gelungener Start ins Jahr: Augsburger Panther gewinnen gegen Nürnberg

Die Augsburger Panther sind mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Gegen Nürnberg gewannen sie am Freitagabend mit 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) nach Penaltyschießen. Bereits am Donnerstagabend hatte Düsseldorf Fakten geschaffen und sein Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Ingolstadt mit 4:1 gewonnen. Bis zum Freitagabend war die DEG damit die rote Laterne des Tabellenletzten an die Panther losgeworden. Deren Druck, gegen Nürnberg zu punkten, war also noch ein bisschen größer geworden, als er im Abstiegskampf ohnehin schon ist.

AEV-Sieg gegen Nürnberg: Strauss Mann steht im Tor

Personell hatte Mitchell im Tor eine Veränderung vorgenommen. Im letzten Spiel des vergangenen Jahres hatte Markus Keller spielen dürfen. Die Partie war mit einer 2:4-Niederlage geendet. Gegen Nürnberg rückte nun wieder Strauss Mann zwischen die Pfosten. Dort hatte er auch schon im ersten Heimspiel gegen die Franken gestanden. Damals waren die Panther im ersten Drittel schnell mit 4:0 in Führung gegangen, hatten im zweiten aber fast genau so schnell vier Gegentore bis zum Ausgleich kassiert. Im Penaltyschießen sicherte sich Augsburg auch schon den Extrapunkt.

In der Neuauflage im erneut ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion an diesem Freitagabend ging es zunächst deutlich unspektakulärer zu. Beide Mannschaften hatten Probleme einen geordneten Spielaufbau hinzubekommen. Das Ergebnis war erst einmal nichts für Freunde des gepflegten Eishockeysports. Augsburg ließ im ersten Durchgang zwei Überzahlsituationen ungenutzt verstreichen, erarbeitete sich aber immerhin einige gute Chancen. Nürnberg allerdings gehörte die Schlussphase. Mit Glück retteten sich die Panther ohne einen Gegentreffer in die erste Pause - und begannen das zweite Drittel bestmöglich, also mit einem Tor. In Überzahl traf Nick Baptiste aus spitzem Winkel zum 1:0 (22.). Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später glich Nürnberg durch Owen Headrick postwendend aus (23.).

Augsburger Panther gewinnen im Penaltyschießen gegen Nürnberg

Jetzt wurde es hitzig. Immer wieder loderten kleinere und größere Zwistigkeiten auf. Beide Mannschaften bearbeiten sich gegenseitig mit allen Mitteln. Beide Strafbänke waren dementsprechend gut besucht, mehrheitlich von Nürnberger Spielern. Mitten hinein in dieses Durcheinander brachte Thomas Scemitsch die Gastgeber mit einem Tor des Willens erneut in Führung (27.). Der Torschütze stand wenig später erneut im Blickpunkt des Geschehens. Diesmal allerdings als Opfer eines Stockstichs des Nürnbergers Justus Böttner. Der kassierte fünf Strafminuten plus Spieldauerstrafe und musste vorzeitig zum Duschen. Schemitsch wurde zur Behandlung ebenfalls in die Kabine gebracht, kehrte aber schnell wieder aufs Eis zurück. Zur Beruhigung des Geschehens trug das alles nicht bei, es blieb giftig.

Augsburg tat sich in den fünf Minuten Überzahl schwer, für Torgefahr zu sorgen. Doch dann war es erneut Baptiste, der trocken vollendete und auf 3:1 erhöhte (36.). Der Treffer sollte den Panthern Sicherheit geben, zumal sie noch zwei Minuten in Überzahl spielen durften. Das Gegenteil war der Fall: Cole Maier verkürzte für die Ice Tigers zum 2:3 (37.).

Es war also angerichtet für ein kurzweiliges drittes Drittel. In dem riskierten die Gäste mehr und entblößten zunehmend die Defensive. Augsburg dagegen verteidigte seinen knappen Vorsprung mit Mann und Maus - ohne Erfolg. Nürnberg glich durch Jeremy McKenna aus (59.). Verlängerung: torlos. Im Penaltyschießen trafen dann Baptiste, Chris Collins und Thomas J. Trevelyan zum Sieg für den AEV.

Augsburg: Mann - Reul, Zajac; Schemitsch, McCourt; Renner, Köhler:; van der Linde - Busdeker, Bast, Trevelyan; Hakulinen, Collins, F. Elias; Baptiste, Zengerle, Louis, Oblinger, Volek, M. Elias

Tore: 1:0 Baptiste (22.), 1:1 Headrick (23.), 2:1 Schemitsch (27.), 3:1 Baptiste (36.), 3:2 Maier (37.), 3:3 McKenna (59.), 4:3 Collins (Penalty)