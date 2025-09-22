Icon Menü
Kyle Mayhew erhält den Panther-Orden: Ein unvergesslicher Moment nach dem ersten AEV-Sieg

Augsburger Panther

Tor- und Orden-Premiere: Kyle Mayhew will weitere Siege für die AEV-Fans

Nach dem Sieg gegen Iserlohn wird Mayhew eine besondere Ehre zuteil. Was der US-Amerikaner am AEV-Publikum schätzt und mit welchen Problemen er in Augsburg noch kämpft.
Von Milan Sako
    Ausgezeichneter Torschütze: Verteidiger Kyle Mayhew ist der erste Träger des Großen Panther-Ordens an der grün-roten Kette. Foto: Milan Sako

    Abgekämpft, aber glücklich: Mit einem Lachen und einem seltsamen Schmuckstück steht Kyle Mayhew nach der Ehrenrunde am Sonntagabend auf dem Eis. Um den Hals baumelt der Große Panther-Orden an der grün-roten Kette. Umgehängt hat ihm die neue Auszeichnung sein Cheftrainer Bill Peters. Weil Mayhew seine Sache vielleicht ein bisschen besser gemacht hat als seine Teamkollegen. Weil er der entscheidende Mann war beim 4:1-Erfolg gegen Iserlohn. Und weil Mayhew das Siegtor zum 2:1 schoss, als die Partie gegen die Roosters zu kippen drohte.

