Tor- und Orden-Premiere: Kyle Mayhew will weitere Siege für die AEV-Fans

Abgekämpft, aber glücklich: Mit einem Lachen und einem seltsamen Schmuckstück steht Kyle Mayhew nach der Ehrenrunde am Sonntagabend auf dem Eis. Um den Hals baumelt der Große Panther-Orden an der grün-roten Kette. Umgehängt hat ihm die neue Auszeichnung sein Cheftrainer Bill Peters. Weil Mayhew seine Sache vielleicht ein bisschen besser gemacht hat als seine Teamkollegen. Weil er der entscheidende Mann war beim 4:1-Erfolg gegen Iserlohn. Und weil Mayhew das Siegtor zum 2:1 schoss, als die Partie gegen die Roosters zu kippen drohte.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Iserlohn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis