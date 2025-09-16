Panther-Verteidiger van der Linde sorgt für einen Lichtblick

Es war ein bitterer Nachmittag für die Panther. Zunächst sah es nicht danach aus, als würde das Team zum Heimauftakt mit 3:6 gegen die Adler Mannheim leer ausgehen. Die Fans peitschten ihre Mannschaft nach vorne. Die Anfeuerung von den Rängen im mit 6179 Zuschauern ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion kam von der ersten Sekunde an. Die Gäste ernteten ein Pfeifkonzert als sie zum Warmmachen das Eis betraten. Auch die Profis waren bereit. Nach größtenteils überzeugenden Auftritten in der Vorbereitung kam der AEV mit viel Dampf aus der Kabine. Die Mannschaft von Bill Peters lieferte dem haushohen Favoriten aus Mannheim in den ersten zwanzig Minuten einen Kampf auf Augenhöhe. Die Panther stürmten aus einer kompakten Abwehr und gingen mit einer 2:0-Führung in die erste Pause. In den Schlusssekunden des Abschnitts attackierte Verteidiger Ryan Button jedoch einen Gegenspieler mit dem Stock gegen den Nacken überhart.

Die meisten Zuschauer hatten davon nichts mitbekommen. Ebenso wenig die eigenen Mitspieler, wie Leon van der Linde nach dem Match erzählte: „Wir waren in der Kabine. Fünf Minuten vor dem Ende der Pause hat es geheißen, dass Button nicht mehr spielen kann, weil er eine Spieldauerstrafe erhalten hat.“ Die Schiedsrichter hatten die Szene in der Videoaufzeichnung überprüft und auf fünf Strafminuten wegen Crosschecks plus einer Spieldauerstrafe entschieden. Das sollte zum Wendepunkt der Partie werden, wie Alexander Blank nach der Schlusssirene analysierte. „Bei fünf gegen fünf waren wir die bessere Mannschaft. Die Fünf-Minuten-Strafe hat uns das Genick gebrochen. Dann hat Mannheim das Spiel übernommen“, sagte der zweifache Torschütze Blank.

Mannheim-Trainer Eakins: Sieg ist zu hoch ausgefallen

Die Gäste glichen durch zwei perfekt heraus gespielte Powerplay-Treffer aus und gingen danach mit 3:2 in Führung. Den Augsburgern gelang noch der zwischenzeitliche Ausgleich, doch der Gegentreffer zum 3:4 in eigener Überzahl war der nächste Tiefschlag, von dem sich das Peters-Team nicht mehr erholte. Im letzten Drittel dominierte Mannheim und erhöhte auf 6:3. Selbst für Adler-Coach Dallas Eakins fiel das Resultat zu hoch aus: „Es war ein engeres Spiel, als es das Ergebnis aussagt.“

Zumindest ein Augsburger wird die Auftaktpleite der Saison 2025/26 in guter Erinnerung behalten. Leon van der Linde gelang mit dem Treffer zum 2:0 sein erstes DEL-Tor. Ein wunderschöner Treffer war die Direktabnahme vom rechten Bullykreis obendrein. Der 22 Jahre junge Verteidiger nahm einen langen Anlauf. „Es ist schön, nach 55 Spielen endlich mal den Druck wegzuhaben. Eine kleine Last fällt ab“, sagte der gebürtige Lindauer. „Jeder ist zu mir hergekommen und hat gratuliert. Weil es auch mal an der Zeit war, dass ich das erste Tor schieße.“ Den Puck erhielt er nach dem Match und möchte ihn im Wohnzimmer aufhängen.

Die Panther treten zum Bayern-Derby in München an

Van der Lindes DEL-Premiere und das starke erste Drittel waren zwei Lichtblicke an einem punktlosen Heimauftakt der Panther. Chefcoach Peters analysierte trocken nach seinem zweiten Spiel als DEL-Trainer. „Wir müssen defensiv besser werden, um die Resultate zu bekommen, die wir wollen.“ Am Freitag treten die Panther zum Bayern-Derby beim EHC Red Bull München an. Am Sonntag um 19 Uhr kommt Iserlohn ins Curt-Frenzel-Stadion. Die Roosters haben die Augsburger in bester Erinnerung. Schließlich feierte der AEV im finalen Saisonspiel Anfang März mit einem 3:2 Auswärtssieg am Seilersee den Klassenerhalt.

Beide kommenden Gegner erwischten einen besseren Start als der AEV. München mit einem 4:2 in Köln und Iserlohn mit einem 3:2 in Ingolstadt feierten jeweils Auswärts-Siege. Panther-Stürmer Alexander Blank bleibt gelassen: „Wir haben noch fünfzig Spieltage, an denen wir Punkte holen können.“