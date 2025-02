Mannheimer Adler sind zu stark für die Augsburger Panther

Mannheim war eine Nummer zu groß für den AEV: Im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) konnten die Augsburger Panther am Sonntag keinen Boden gutmachen. Mannheim siegte mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) gegen den AEV. Mit ihrem überragenden Überzahlspiel entschieden die Gäste das Match, alle drei Treffer erzielten die Adler im Powerplay.

Panther geraten schnell in Rückstand: Adler Mannheim treffen im Powerplay

Am Freitagabend war den Augsburger Panthern noch ein Kraftakt gelungen. Bereits mit 0:4 war die Mannschaft bei den Löwen Frankfurt zurückgelegen und glich nach einer Aufholjagd in der 60. Minute noch zum 4:4 aus. Erst im Penaltyschießen setzten sich die Gastgeber nach dem 14. Versuch durch. Augsburg nahm als Verlierer zumindest noch einen Zähler mit.

Auch am Sonntag lagen die Panther mit 0:1 zurück. Jordan Szwarz überwand in der 8. Minute den Augsburger Torwart Strauss Mann. Bereits die erste Strafzeit bestraften die Adler mit einem Treffer. Trainer Mitchell hatte seinen Formationen gegenüber dem Frankfurt-Spiel etwas umgebaut. Torjäger Cody Kunyk rückte in den ersten Sturm an die Seite von Anrei Hakulinen und Donald Busdeker. Sobald das Trio auf dem Eis stürmte, kamen die Gastgeber zu Chancen.

Augsburger Panther treffen in Unterzahl – schon zum sechsten Mal

Mit Strafzeiten brachten sich die Panther allerdings selbst in Schwierigkeiten, denn das Überzahlspiel war am Sonntagnachmittag die schärfste Waffe des Gegners. Auch das 2:0 der Mannheimer durch Ryan MacInnis fiel mit einem Mann mehr auf dem Eis. Allerdings schnappten die Adler den ersten Gegentreffer ebenfalls im Powerplay. Augsburg-Stürmer Jason Bast lief einen Konter und verkürzte in der 36. Minute auf 1:2. Es war der sechste Unterzahltreffer der Saison. Immerhin: In dieser Statistik stellen die Panther das beste Team der DEL.

Die Augsburger waren jetzt richtig in der Partie drin und mussten wenig später den dritten Gegentreffer verarbeiten. Selbstredend wieder im Überzahlspiel erhöhte Kris Bennett auf 3:1. Im letzten Drittel verteidigten die Gäste den Vorsprung. AEV-Angreifer Nick Baptiste traf in der 54. Minute mit einem satten Schlagschuss nur den Pfosten.

Mannheim verwaltete den Vorsprung clever, die Panther konnten nur wenig Druck in der Schlussphase entwickeln. Nach der Schlusssirene grüßte das Team mit dem Spruchband „Gute Besserung Niewo“ den AEV-Spieler Marco Niewollik, der mit einer schweren Verletzung in der Murnauer Unfallklinik liegt.



Augsburger Panther Mann – Reul, Zajac; Renner, McCourt; Köhler, Blumenschein; Van der Linde – Busdeker, Kunyk, Hakulinen; M. Elias, Collins, Bast; Oblinger, Volek, Tosto; Baptiste, Zengerle, Louis

Tore 0:1 (8.) Szwarz, 0:2 (23.) MacInnis, 1:2 (36.) Bast, 1:3 (40.) Bennett

Zuschauer 6179 (ausverkauft)