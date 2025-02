Wer ist die Nummer eins im Panther-Tor?

Die erfolgreichen Teams in der Deutschen Eishockeyliga zeichnet aus, dass sie zwei in etwa gleich starke Schlussmänner im Kader haben. In Augsburg sah es anders aus. Im Januar entwickelte sich Strauss Mann zur unangefochtenen Stammkraft. Trainer Larry Mitchell baute immer wieder auf die Dienste des US-Amerikaners. In der Tabelle rutschten die Panther zwar auf den letzten Platz ab, doch die Experten waren sich einig, dass es nicht an den Torhütern lag. Unterdurchschnittliche Leistungen der Importspieler, ein lange Zeit schwaches Überzahlspiel oder zu viele Verletzungen wurden als Gründe für den Abwärtstrend genannt. Im Tor baute Mitchell jedoch fast ausschließlich auf Mann.

